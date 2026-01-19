Mohamed Noor Hilal Fanssocial gfx/ Getty Images
أحمد فرهود

"الاتحاد تعاقد مع شقيقه"!.. محمد نور يكشف كواليس فشله في خطف صفقة الهلال الجديدة

ماذا قال محمد نور؟!..

كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية "المعتزل"، عن كواليس فشله في خطف إحدى صفقات عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

الهلال حسم 4 صفقات رسمية - حتى الآن -، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ وهم: "المدافع الإسباني بابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي)، ثنائي الخليج مراد هوساوي وريان الدوسري، وجناح التعاون سلطان مندش".

  • Murad Hawsawi Khaleej Hilal (Goal Only)Goal AR

    كواليس فشل محمد نور في تحويل صفقة مراد هوساوي للاتحاد

    وفي هذا السياق.. اعترف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية "المعتزل"، أنه كان يبحث عن "رقم هاتف" النجم الدولي الشاب مراد هوساوي، خلال الأيام القليلة الماضية.

    نور قال في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الإثنين: "كنتُ أبحث عن رقم هوساوي؛ للاتصال به وإقناعه بالانضمام إلى الاتحاد، بدلًا من الهلال".

    وأشار الأسطورة الاتحادية إلى أنه تفاجئ في اليوم التالي مباشرة؛ بإعلان نادي الهلال التعاقد مع هوساوي، بشكلٍ رسمي.

    وشدد محمد نور على أن سرعة الزعيم، في حسم التعاقد مع هوساوي من نادي الخليج؛ وقفت عقبة أمام خطته لتحويل الصفقة، إلى العميد الاتحادي.

  • نادي الاتحاد تعاقد مع "شقيق" مراد هوساوي!

    واستكمالًا لتصريحاته.. أثار محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية "المعتزل"، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي؛ وسط حديثه عن صفقة انتقال نجم الوسط الشاب مراد هوساوي، من الخليج إلى عملاق الرياض الهلال.

    وكشف نور عن أن الاتحاد، تعاقد مع "شقيق" هوساوي؛ قائلًا: "أعتقد أن الصفقة تم حسمها، ولكنني لن أذكر التفاصيل".

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 15 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و4 هزائم.

    الخسائر الأربع في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الأسبوع الرابع، وضد الهلال والأهلي والاتفاق في الجولات السادسة والثامنة والـ16 - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 13 انتصارًا مع تعادلين، في 15 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 29.

    * فوز: 24.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 69.

    * أهداف مستقبلة: 26.

