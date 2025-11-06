طالبوا بإلغاء "طرد" فابينيو قبل ديربي الأهلي .. الانضباط تقول كلمتها في حالة الاتحاد "النادرة"!

حالة وصفها رياض مزهر، المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد، بأنها "نادرة"، إلا أنها لم تكن كافية لقرار من لجنة الانضباط والأخلاق، ينقذ البرازيلي فابينيو تفاريس، من "الإيقاف" قبل مباراة الديربي أمام الأهلي.

في قمة الجولة الثامنة، يستضيف الاتحاد نظيره الأهلي، مساء السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ويدخل الاتحاد مباراة "الديربي"، مفتقدًا لأحد أسلحة الفريق، وهو فابينيو، الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة، في مباراة الجولة الماضية، أمام الخليج.