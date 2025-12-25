إدانة جمهور الاتحاد رسميًا .. "الانضباط" تعلن قراراتها في أزمة "اللافتة المسيئة" ضد الأهلي

من المعروف أن الاتحاد والأهلي يتشاركان نفس الملعب "الإنماء"؛ إلا أنه في الديربي الأخير الذي أقيم مساء يوم 8 نوفمبر 2025، كان يُعتبر العميد هو الفريق المستضيف.

ولذلك.. جهز جمهور نادي الاتحاد مجموعة من اللافتات التشجيعية؛ من أجل رفعها في بداية ديربي جدة ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

لكن وبشكلٍ مفاجئ؛ ظهرت لافتة في مدرجات جماهير الأهلي، فيها الكثير من العبارات المسيئة لهذا الكيان الرياضي الكبير.

المُثير في الأمر أن نادي الاتحاد نفى مسؤوليته عن هذا الأمر؛ بجانب تأكيدات من الرابطة المحترفة نفسها، على أنها لا تعلم أي شيء عن "اللافتة المسيئة" أيضًا.

وتم القبض على الأشخاص المتورطين في رفع "اللافتة المسيئة"؛ حيث أنه جاري التحقيق معهم، في الوقت الحالي.