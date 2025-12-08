أيام قليلة ويدخل الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم وقائد الاتحاد، الفترة الحرة في عقده مع النادي السعودي، دون جديد رسمي في ملف تجديد عقده، وهو ما يقلق بعض الجماهير، لكن حمد المنتشري؛ نجم العميد الأسبق، كشف الجديد في هذا الجانب.
بعد تلويحه بالعروض الأوروبية .. نجم الاتحاد السابق يكشف كواليس مفاوضات تجديد عقد كريم بنزيما
ما القصة؟
بينما شارف عقد بنزيما على الانتهاء، ما يجعله يمر بفترة عدم استقرار ومفاوضات، يواجه كذلك حملة من بعض جماهير الاتحاد..
العميد يعاني الموسم الجاري من نتائج متذبذبة، دفعت شركة النادي لإقالة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
لكن المدرب البرتغالي الجديد لم يقدر بعد على انتشال النمور من كبوتهم، وتتواصل معه النتائج السلبية سواء في دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
ووسط كل ذلك تراجع مستوى كريم بنزيما بدرجة كبيرة مقارنة بما كان عليه في الموسم الماضي، ما يدفع بعض الجماهير للمطالبة برحيله بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد عقده.
لكن يبدو أن مرادهم لن يتحقق..
مفاجأة حمد المنتشري
في هذا الشأن، تحدث حمد المنتشري؛ نجم الاتحاد الأسبق، مؤكدًا أن ملف تجديد عقد المهاجم الفرنسي حُسم بالفعل، وتبقى به فقط الإعلان الرسمي عن مواصلة مشواره مع الفريق.
المنتشري أوضح خلال ظهوره عبر برنامج "دورينا غير" أن بنزيما وقع عقدًا لمدة موسمين مقبلين مع الاتحاد، ليستمر داخل أسوار النادي حتى نهاية يونيو 2028.
وأضاف: "حسب معلوماتي، بنزيما وقع عامين، والإعلان الرسمي في الأيام المقبلة، بقرار من المدرب (كونسيساو)".
ودعم المنتشري الفئة التي تطالب ببقاء بنزيما داخل النادي الجداوي، مستندًا على الأرقام التي حققها مع الفريق.
حديث كريم بنزيما عن مستقبله
في شهر نوفمبر الماضي، خرج كريم بنزيما ببعض التصريحات التي أقلقت جمهور الاتحاد، موضحًا أنه يمتلك عدة عروض أوروبية بالفعل، ولا يعلم ما إذا كان سيواصل مسيرته مع النمور أم سيرحل.
"الحكومة" نفى اعتزاله في الوقت ذاته، حيث أوضح لصحيفة "آس" الإسبانية: " سأبلغ 38 عامًا في شهر ديسمبر القادم.. أرى أنني قادر جسديًا على اللعب لعامين أخريين، قبل الاعتزال".
ورغم ذلك.. أكد المهاجم الفرنسي أنه لا يعلم هل يكمل العامين الإضافيين، في الملاعب السعودية مع نادي الاتحاد، أم سيخوض تجربة احترافية جديدة.
وأضاف بنزيما: "عقدي مع الاتحاد اقترب من نهايته، وما زلت لا أستطيع الجزم ببقائي أو رحيلي.. في الوقت الحالي أنا سعيد جدًا هُنا، حيث أتلقى الكثير من الود من اللاعبين والجماهير والمدرب وكافة العاملين في النادي".
واستكمالًا لحديثه.. لم يخفِ كريم بنزيما رغبته في البقاء بصفوف نادي الاتحاد؛ وذلك من خلال تجديد عقده، لمدة عام أو اثنين.
وعن ذلك يقول بنزيما: "أفضل شيء بالنسبة لي هو الاستمرار هُنا؛ لكن ليس فقط البقاء لمجرد البقاء.. الدوري السعودي يتطور باستمرار، وأنا شاهدت هذا الأمر خلال العامين الماضيين".
وشدد المهاجم الفرنسي على أنه عندما يحين وقت الحديث عن مستقبله، سيجلس مع مسؤولي الاتحاد؛ للاستماع إلى خططهم، ومن ثم اتخاذ القرار.
وفتح بنزيما الباب أمام العودة إلى أوروبا مجددًا، حال عدم رضاه عن عرض الاتحاد؛ وذلك بعد المحادثات المرتقبة مع مسؤولي النادي، في الأيام القادمة.
وكشف بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، عن تلقيه بعض العروض الأوروبية؛ لافتًا إلى أنه سيقيّم كل شيء، ثم يختار بحكمة كبيرة.
واعترف كريم بنزيما أن أجواء دوري أبطال أوروبا، لا تزال تغريه حتى الآن؛ حيث يتابع مباريات فريقه السابق ريال مدريد في هذه المسابقة، وتأتيه الكثير من الأفكار في ذهنه.
- Getty Images Sport
مسيرة كريم بنزيما مع الاتحاد
كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.
ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.
وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.
وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.
كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.
وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 49 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 74 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.