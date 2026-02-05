ليس بسبب الراتب.. الكشف عن "سر خطير" وراء تخلص الاتحاد من كريم بنزيما ونجولو كانتي

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي، على رحيل "النجوم" عن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

الاتحاد تخلى عن اثنين من أفضل نجومه؛ وهما قلب الهجوم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه المخضرم لاعب خط الوسط نجولو كانتي.

بنزيما انتقل من العميد الاتحادي إلى عملاق الرياض الهلال؛ بينما انضم كانتي إلى نادي فنربخشه التركي، بشكلٍ رسمي.