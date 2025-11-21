Karim Benzema Fahad Cynndy Al Ittihad FansGetty Image/ Goal AR
اتهام رئيس الاتحاد بمحاولة "التخلص" من كريم بنزيما .. والكلمة الأخيرة في يد هؤلاء!

جدل كبير صاحب علاقة فهد سندي وكريم بنزيما..

لا يزال الجميع يترقب "الكلمة الأخيرة"، في مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الاتحاد حتى 30 يونيو 2026؛ حيث أثار اللاعب الجدل بشأن استمراره، أو رحيله بختام الموسم الرياضي الحالي.

وأكد المهاجم الفرنسي أنه يريد الاستمرار لمدة عامين أخريين، قبل اعتزال كرة القدم؛ ولكنه لا يعرف هل سيكون ذلك مع الفريق الاتحادي، أو أي نادٍ آخر.

    اتهام فهد سندي بمحاولة "التخلص" من كريم بنزيما

    ووسط كل ذلك.. وجّه الناقد الرياضي شوقي الزهراني اتهامات إلى فهد سندي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد؛ بمحاولة "التخلص" من الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    الزهراني أشار في تصريحات مع برنامج "إم بي سي في أسبوع"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن سندي أعلن في وقتٍ سابق؛ حاجة الفريق الاتحادي إلى الإحلال والتجديد في خط هجومه، من خلال إضافة عناصر صغيرة في السن.

    وأضاف الزهراني: "جميع عناصر خط هجوم الاتحاد صغيرة في السن، ولم يتجاوزوا الـ28 عامًا؛ إذًا.. من يقصد سندي في تصريحاته؟!".

    وزعم الناقد الرياضي أن رئيس مؤسسة نادي الاتحاد، يقصد بنزيما في تصريحاته سالفة الذكر؛ في إشارة واضحة إلى رغبته في رحيل المهاجم الفرنسي، خلال الفترة القادمة.

  • الكلمة الأخيرة في مستقبل كريم بنزيما بيد هؤلاء!

    واستكمالًا لتصريحاته.. أكد الناقد الرياضي شوقي الزهراني أن نادي الاتحاد ورئيسه فهد سندي؛ لن يكون لهما أي كلمة في بقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق الأول، من عدمه.

    وكشف الزهراني عن أن ملف بقاء بنزيما مع الاتحاد، في يد جهتين فقط لا ثالث لهما؛ وهما لجنة الاستقطابات السعودية، واللاعب نفسه.

    وشدد الناقد الرياضي على أن "الاستقطابات" إذا توصلت إلى اتفاق مع بنزيما؛ سيتم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، وبالتالي استمراره لسنواتٍ أخرى مع العميد الاتحادي.

    واعتبر الزهراني أن بنزيما، قادر على تقديم الإضافة إلى الاتحاد في الفترة القادمة؛ مؤيدًا بقاءه في صفوف الفريق الأول هو وباقي اللاعبين الأجانب، باستثناء متوسط الميدان البرازيلي فابينيو تافاريس والظهير الألباني ماريو ميتاي.

    أزمة الانتخابات التي أثارت الجدل في علاقة سندي وبنزيما

    المثير في الأمر أن جدل كبير صاحب علاقة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مع رئيس مؤسسة النادي فهد سندي؛ وذلك في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وقام بنزيما بدعم المرشح أنمار الحائلي ضد سندي؛ للفوز في انتخابات نادي الاتحاد، صيف العام الحالي.

    إلا أن الحائلي انسحب من الانتخابات بشكلٍ مفاجئ، رغم دعم بنزيما الكبير له؛ ليتم انتخاب سندي في النهاية، رئيسًا للعميد الاتحادي.

    وأصبح الجميع يراقب علاقة المهاجم الفرنسي ورئيس الاتحاد الجديد؛ بعد أحداث الانتخابات المثيرة، في الصيف.

    وحاول فهد سندي تناسي هذه الواقعة، في العلن على الأقل؛ حيث أخذ يدعم بنزيما ويشيد به، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 43 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

