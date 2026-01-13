القلق يتجدد في الاتحاد .. محاولات كريم بنزيما للتحامل على نفسه أمام ضمك تفشل!

شهدت مباراة نادي الاتحاد ضد مستضيفه ضمك، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا مثيرًا للجدل من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للعميد؛ وذلك مع بداية الشوط الثاني.

الاتحاد سقط في فخ التعادل (1-1) أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الـ27، في "المركز السادس" بجدول ترتيب الدوري، وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال "المتصدر"؛ بينما حصد ضمك نقطته العاشرة فقط، في "المركز الرابع عشر".