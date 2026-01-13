Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

القلق يتجدد في الاتحاد .. محاولات كريم بنزيما للتحامل على نفسه أمام ضمك تفشل!

ماذا حدث في مباراة الاتحاد وضمك؟!..

شهدت مباراة نادي الاتحاد ضد مستضيفه ضمك، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا مثيرًا للجدل من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للعميد؛ وذلك مع بداية الشوط الثاني.

الاتحاد سقط في فخ التعادل (1-1) أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الـ27، في "المركز السادس" بجدول ترتيب الدوري، وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال "المتصدر"؛ بينما حصد ضمك نقطته العاشرة فقط، في "المركز الرابع عشر".

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    استبدال "مفاجئ" لكريم بنزيما في مباراة الاتحاد وضمك

    وفي هذا السياق.. فاجأ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بإخراج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من أرضية الملعب، مع بداية الشوط الثاني من مواجهة ضمك.

    كونسيساو سحب بنزيما من أرضية الملعب؛ وقام بإشراك المهاجم المحلي صالح الشهري، بدلًا منه.

    وقتها.. كانت النتيجة تُشير إلى التعادل الإيجابي (1-1)؛ وهو ما أثار دهشة الجماهير، خاصة أن بنزيما يقدّم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة.

  • فيديو يثبت.. كريم بنزيما شارك ضد ضمك "مصابًا"

    وسط دهشة جماهير نادي الاتحاد، بشأن استبدال النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مع بداية الشوط الثاني من مواجهة ضمك؛ يبدو أن اللاعب تعرض للإصابة، خلال الـ45 دقيقة الأولى.

    وأساسًا.. بنزيما شارك في مباراة الاتحاد وضمك؛ وهو يُعاني من مشاكل بدنية، مع إصابة على مستوى القدم اليسرى.

    وانتشر مقطع فيديو للنجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ يظهر معاناته من بعض المشاكل على مستوى القدم اليسرى، في الحصة الأخيرة قبل مواجهة ضمك.

    ورغم ذلك.. شارك كريم بنزيما في المباراة؛ ولكن يبدو أنه لم يستطع التحامل على نفسه أكثر من 45 دقيقة، ليدخل العميد في دوامة القلق من إصابات اللاعب مجددًا.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته، مؤخرًا.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 53 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 80 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 14 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها في الهزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

