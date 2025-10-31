Al-Ittihad v Al-Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

صدمة جديدة .. الاتحاد يخسر كريم بنزيما ضد الخليج لهذا السبب!

كريم بنزيما يغيب للمرة السادسة عن الاتحاد في الموسم الحالي..

تعرض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لضربة قوية، قبل مواجهة نادي الخليج المرتقبة؛ بسبب مهاجمه الفرنسي الكبير كريم بنزيما. 

الاتحاد يحل ضيفًا على فريق الخليج الأول لكرة القدم، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    الاتحاد يخسر كريم بنزيما في مواجهة نادي الخليج

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي" اليوم الجمعة، غياب النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن مواجهة نادي الخليج المرتقبة، مساء غدٍ السبت.

    الصحيفة كشفت عن معاناة بنزيما من إصابة خفيفة؛ الأمر الذي دفع الجهاز الفني للفريق الاتحادي بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لاستبعاده من القائمة ضد الخليج.

    تأثير كريم بنزيما مع نادي الاتحاد في الموسم الحالي

    المثير في الأمر أن النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، غاب عن عديد المباريات للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بسبب الإصابة.

    وغاب بنزيما عن 5 مباريات رسمية، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك قبل مواجهة نادي الخليج المرتقبة، على النحو التالي:

    * الجولة 2 من مسابقة دوري روشن السعودي: الاتحاد (4-2) الفتح.

    * الجولة 3 من مسابقة دوري روشن السعودي: النجمة (0-1) الاتحاد.

    * الجولة 1 من النخبة الآسيوية: الوحدة الإماراتي (2-1) الاتحاد.

    * الجولة 3 من النخبة الآسيوية: الشرطة العراقي (1-4) الاتحاد.

    * دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: الوحدة (0-1) الاتحاد.

    أي أن الاتحاد حقق 4 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة فقط، في المباريات التي غاب عنها بنزيما، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    وفي المقابل.. شارك كريم بنزيما في 7 مباريات مع الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي؛ مسجلًا خلالها 4 أهداف، ودون أن يصنع أي تمريرة حاسمة.

    وحقق العميد الاتحادي فوزين فقط مع بنزيما في 2025-2026؛ مقابل تعادل وحيد و4 هزائم، خلال السبع مباريات التي شارك فيها.

    ومن بين الانتصارين اللذين حققهما الاتحاد مع بنزيما، في الموسم الرياضي الحالي؛ ذلك الذي جاء ضد نادي النصر، مساء الثلاثاء الماضي.

    وقتها.. سجل المهاجم الفرنسي هدفًا؛ ليقود الاتحاد للفوز (2-1) على فريق النصر الأول لكرة القدم، والتأهُل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ويعمل العميد الاتحادي للحفاظ على لقب الكأس، والذي حققه في الموسم الرياضي الماضي، مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان؛ والذي تم إقالته رسميًا، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بدلًا منه.

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 42 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 69 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

