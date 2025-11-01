وليد الفراج يستغل غياب كريم بنزيما عن الاتحاد للمزاح مع ضيفه .. وفلاتة يرد: سنفوز بدونه!

دخل الإعلامي السعودي وليد الفراج، في وصلة مزاح مع ضيوفه في برنامج "أكشن مع وليد"، ويتقدمهم الإعلامي عبد الله فلاته، الذي تأخر عن حضور البرنامج.

وكعادته، استغل الفراج هذا الموقف للترحيب بضيوفه كما تحدث عن غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة الاتحاد أمام مضيفه الخليج في دوري روشن السعودي.

الاتحاد يحل ضيفًا على فريق الخليج، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.