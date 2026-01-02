لتلبية رغبة كونسيساو .. الاتحاد يتورط في أزمة بسبب سيميتش وحلان للخروج منها!

استهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 بنتائج متباينة، بعدما أخفق في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، عقب خسارته أمام النصر بنتيجة (2-1) في مواجهة الدور نصف النهائي، ليودّع البطولة مبكرًا مع انطلاقة الموسم.

وعلى صعيد منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 11 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 6 مواجهات، فيما تعادل في مباراتين، وتلقى 3 خسائر أثّرت على مسيرته في جدول الترتيب.

وجاءت الهزائم الثلاث في الدوري أمام فرق كبيرة، حيث سقط أمام النصر في الجولة الرابعة، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام الهلال والأهلي ضمن الجولتين السادسة والثامنة على الترتيب.

قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد مثالية في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ تعرّض لهزيمتين متتاليتين أمام الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق انتصارين لافتين، تغلّب خلالهما على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، ثم تجاوز الشارقة الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل.

غير أن الفريق الاتحادي عاد للتعثر آسيويًا من جديد، بعدما خسر مواجهة قوية أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة الخامسة، في نتيجة أعادت علامات الاستفهام حول استقرار الفريق فنيًا.

وتمكن «العميد» من تصحيح مساره قاريًا، بتحقيق فوز صعب وثمين على حساب ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون رد، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري، ليحافظ على حظوظه في المنافسة.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، واصل الاتحاد حضوره القوي، ونجح في بلوغ الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع نادي الخلود في مواجهة حاسمة نحو النهائي.