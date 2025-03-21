"المدرب يعاند وسط صمت الإدارة" .. تحذيرات من انهيار الاتحاد بسبب قرار لوران بلان المفاجئ!

ماذا فعل لوران بلان؟!..

على الرغم من النجاحات التي يحققها، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ إلا أن لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لا يزال يتعرض للهجوم الشديد من البعض.

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بلان تولى القيادة الفنية للاتحاد، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الانهيار الكبير للفريق في 2023-2024.

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ونجح المدرب الفرنسي، بالتعاون مع المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، في إعادة الفريق الاتحادي؛ للمنافسة على كافة الألقاب الممكنة، في الموسم الحالي.