وعلى جانب آخر.. اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، أنه تحدث مع نجم نادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور؛ بعد واقعته المثيرة للجدل مع مدربه تشابي ألونسو، خلال كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.
فينيسيوس اعترض بشدة على ألونسو، بعد استبداله ضد برشلونة، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ مع التفوه ببعض الكلمات العنيفة ضد مدربه.
وقال أنشيلوتي عن ذلك: "علاقتي قوية مع فينيسيوس؛ أحرص على التواصل معه باستمرار، عندما يحدث أمر ما".
وأوضح المدير الفني الإيطالي الذي أشرف على تدريب فينيسيوس في نادي ريال مدريد، أنه أخبر اللاعب بأنه أخطأ بشدة؛ بعد تصرفه ضد مديره الفني الحالي في صفوف العملاق الإسباني.
وتابع أنشيلوتي: "فينيسيوس اعترف بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر عن ذلك.. لا يوجد مشكلة مع اللاعب؛ سواء في صفوف ريال مدريد أو منتخب البرازيل".
ورغم ذلك.. رفض كارلو أنشيلوتي التعليق على أسلوب حياة فينيسيوس المثير للجدل؛ قائلًا: "أنا لستُ أباه ولا أخاه.. حياته الشخصية ملك له وحده".