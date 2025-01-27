"القائد" الذي جنى على الاتحاد في المباراة و"بدر" افتقد بالليلة الظلماء .. ضمك يؤصل عقدة العميد!

أبرز ملامح هزيمة الاتحاد أمام ضمك..

"بيدي لا بيد عمر" .. هذا لسان حال لوران بلان؛ المدير الفني الفرنسي للاتحاد، بعد الهزيمة اليوم الإثنين، أمام ضمك..

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العميد تلقى الهزيمة في الوقت القاتل أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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جورج كيفين نكوندو فاجأ النمور وحارسهم بريدراج رايكوفيتش بالهدف الأول في الدقيقة 17 بعدما نفذ ضمك ضربة ركنية بتمريرة قصيرة للأول خارج منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة أرضية بعيدة المدى سكنت يسار حارس الفريق الجداوي.

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لكن كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، أبى أن يخرج فريقه من الشوط الأول متأخرًا، فأدرك التعادل في الدقيقة 4+45 من رأسية متقنة بعد استقبال عرضية من الجناح الأيمن عبدالرحمن العبود.

وما كان من الساحرة المستديرة إلا أن تكافأ الأفضل في المباراة "ضمك" بهدف قاتل في الدقيقة 90+4 من تسديدة بعيدة أيضًا، اصطدمت بأقدام المدافع سعد آل موسى، ثم سكنت يمين الحارس رايكوفيتش.

الفوز رفع رصيد ضمك إلى النقطة 21 في المركز العاشر، فيما تجمد الاتحاد عند 43 نقطة محتلًا الوصافة، خلف الهلال "المتصدر" بنفس الرصيد من النقاط، لكن الزعيم لم يخض مباراة الجولة الـ17 بعد.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح هزيمة الاتحاد أمام ضمك..