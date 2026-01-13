الاتحاد "العجوز" يفشل في فك لعنة ضمك .. إبداع إيفانجيليستا يحطم أحلام سيرجيو كونسيساو ومهند الشنقيطي ينفجر بـ"طريقة جوارديولا"

بعد 5 انتصارات متتالية في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ ها هو قطار فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يتوقف أخيرًا.

قطار الاتحاد توقف في محطة عسير؛ حيث تعادل (1-1) مع فريق ضمك الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتقدّم ضمك بهدف في الدقيقة 37، عن طريق لاعبه عبدالله القحطاني؛ قبل أن يُعادل الاتحاد بواسطة ظهيره مهند الشنقيطي، في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الـ27، في "المركز السادس" بجدول ترتيب الدوري، وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال "المتصدر"؛ بينما حصد ضمك نقطته العاشرة فقط، في "المركز الرابع عشر".

وجاءت المباراة ضعيفة في الـ45 دقيقة الأولى؛ والتي انتهت باستبدال المهاجم الفرنسي لقلعة العميد كريم بنزيما، بسبب الإصابة.

لكن.. الشوط الثاني كان أفضل؛ حيث شكل الفريقان الكثير من الخطورة، رغم أن الشباك ظلت عصية حتى إطلاق صافرة النهاية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الاتحاد وضمك، مساء اليوم الثلاثاء..