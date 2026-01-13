Muhannad Al Shanqeeti Sergio Conceicao Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR
الاتحاد "العجوز" يفشل في فك لعنة ضمك .. إبداع إيفانجيليستا يحطم أحلام سيرجيو كونسيساو ومهند الشنقيطي ينفجر بـ"طريقة جوارديولا"

الاتحاد يخسر نقطتين مهمتين للغاية في الدوري..

بعد 5 انتصارات متتالية في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ ها هو قطار فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يتوقف أخيرًا.

قطار الاتحاد توقف في محطة عسير؛ حيث تعادل (1-1) مع فريق ضمك الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتقدّم ضمك بهدف في الدقيقة 37، عن طريق لاعبه عبدالله القحطاني؛ قبل أن يُعادل الاتحاد بواسطة ظهيره مهند الشنقيطي، في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الـ27، في "المركز السادس" بجدول ترتيب الدوري، وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال "المتصدر"؛ بينما حصد ضمك نقطته العاشرة فقط، في "المركز الرابع عشر".

وجاءت المباراة ضعيفة في الـ45 دقيقة الأولى؛ والتي انتهت باستبدال المهاجم الفرنسي لقلعة العميد كريم بنزيما، بسبب الإصابة.

لكن.. الشوط الثاني كان أفضل؛ حيث شكل الفريقان الكثير من الخطورة، رغم أن الشباك ظلت عصية حتى إطلاق صافرة النهاية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الاتحاد وضمك، مساء اليوم الثلاثاء..

    الاتحاد يفشل في فك لعنة ضمك التاريخية

    تواصلت "لعنة" فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في عسير؛ حيث فشل العميد في تحقيق أي انتصار على أرضية ميدان نادي ضمك، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    نعم.. أحلام الاتحاد تحطمت تاريخيًا في جبال عسير؛ حيث أفضل ما حققه الفريق على أرضية ميدان ضمك، كان التعادل.

    آخر المباريات التي فشل فيها الاتحاد، في الفوز على أرضية ميدان ضمك؛ كانت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    واكتفى العميد الاتحادي بالتعادل (1-1)؛ وهو الرابع على أرضية ميدان ضمك، مقابل 3 خسائر تاريخيًا.

    * وفيما يلي.. نتائج الاتحاد ضد ضمك في عسير بمسابقة دوري المحترفين:

    - موسم 2019/2020: ضمك (2-1) الاتحاد.

    - موسم 2020/2021: ضمك (1-1) الاتحاد.

    - موسم 2021/2022: ضمك (1-1) الاتحاد.

    - موسم 2022/2023: ضمك (1-1) الاتحاد.

    - موسم 2023/2024: ضمك (3-1) الاتحاد.

    - موسم 2024/2025: ضمك (2-1) الاتحاد.

    - موسم 2025/2026: ضمك (1-1) الاتحاد.

    ونُلاحظ من ذلك؛ أن الاتحاد لا يستطيع تسجيل أكثر من هدف واحد فقط، في كل زيارة إلى أرضية ميدان ضمك.

    مهند الشنقيطي.. انفجار نجم الاتحاد بـ"طريقة جوارديولا"

    البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أصبح يطبق لعبة تكتيكية مهمة للغاية؛ جعلتنا نُشاهد انفجار أحد اللاعبين المحليين، في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

    هذه اللعبة التكتيكية، التي يعتمد عليها كونسيساو في المباريات؛ هي عدم التزام الظهير الاتحادي بـ"الخط"، مع إعطائه تعليمات صريحة بالانضمام إلى عمق الملعب.

    وأكثر من يُطبق هذه اللعبة بامتياز؛ هو النجم الدولي مهند الشنقيطي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

    الشنقيطي أبدع مع طريقة كونسيساو؛ حيث نراه كثيرًا يلعب في العمق، ويزيد داخل منطقة الـ18 للمنافسين.

    هُنا.. أصبح هذا اللاعب يُشارك كثيرًا في أهداف العميد الاتحادي؛ مثلما فعل ضد ضمك، في الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وسجل الشنقيطي هدف الاتحاد الوحيد، في شباك ضمك؛ كما أحرز آخر في بداية المباراة نفسها، تم إلغاؤه بداعي التسلل.

    * أرقام مهند الشنقيطي مع الاتحاد في دوري روشن 2025-2026:

    - مباريات: 11.

    - مساهمات تهديفية: 7.

    - أهداف: 3.

    - تمريرات حاسمة: 4.

    ومن المعروف أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هو أكثر المدربين العالميين؛ الذين يحبون هذه الطريقة، وهي عدم التزام الظهير بالخط والدخول للعمق.

    لكننا أصبحنا نُشاهد هذا الأمر بشكلٍ مثالي، مع اتحاد كونسيساو، في المباريات الأخيرة من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    نقطة سلبية.. الاتحاد "العجوز" يسهل مهمة ضمك

    بعيدًا عن اللعبة التكتيكية الإيجابية، التي تحدثنا عنها في السطور الماضية؛ فهُناك نقطة سلبية كبيرة وقع فيها المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في مباراة فريقه الاتحاد ضد مستضيفه ضمك.

    النقطة السلبية التي نقصدها هُنا؛ هي الثقل الكبير في خطي وسط ودفاع نادي الاتحاد، بسبب اختيارات كونسيساو في "التشكيل الأساسي".

    واعتمد كونسيساو على الثنائي البرازيلي فابينيو تافاريس والفرنسي نجولو كانتي، في مركز الارتكاز؛ ومن خلفهم الرباعي الدفاعي "مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، البرتغالي دانيلو بيريرا وحسن كادش".

    وإذا ركزنا جيدًا؛ سنرى أن 5 من أصل هذا السداسي في خطي وسط ودفاع الاتحاد ضد ضمك، تخطوا عمر الـ30 عامًا.

    ولذلك.. وجدنا حركة بطيئة في دفاعات ووسط العميد الاتحادي؛ وهو الأمر الذي استغله ضمك بامتياز، على النحو التالي:

    * أولًا: إرسال الكرات الطولية خلف المدافعين؛ لاستغلال فارق السرعات.

    * ثانيًا: تمريرات بينية لضرب العمق؛ وذلك بين لاعبي الارتكاز وقلب الدفاع.

    وبالفعل.. سجل ضمك هدفه الوحيد في المباراة؛ من خلال تمريرة بينية مبهرة، في عمق وسط ودفاع الاتحاد.

    إبداع إيفانجيليستا.. كيف خرج مدرب ضمك بنقطة أمام الاتحاد؟

    والآن.. سنركز حديثنا بشكلٍ أكبر على نادي ضمك، بقيادة مديره الفني البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا؛ والذي قدّم مباراة أكثر من رائعة، ضد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    إيفانجيليستا لعب على إمكانات ضمك؛ وذلك من خلال تأمين الدفاعات، والقضاء على نقطة قوة الاتحاد الكبيرة.

    نقطة قوة الاتحاد، تتمثّل في مهارات وسرعات الجناحين؛ ولذلك قام بوضع خطة محكمة، على النحو التالي:

    * أولًا: جر الاتحاد إلى أسلوب اللعب البطيء؛ وذلك حتى لا يتم استغلال مهارات وسرعات الجناحين.

    * ثانيًا: مع رتم اللعب البطيء؛ تم استغلال ضعف الاتحاد في الوسط والدفاع بالتمريرات البينية - التي تحدثنا عنها -.

    ونجح المدير الفني البرتغالي بشكلٍ مبهر، في تطبيق هذا الأسلوب؛ ما جعلنا لا نُشاهد المستوى المأمول من أجنحة الاتحاد، سواء الفرنسي موسى ديابي أو البرتغالي روجر إيبانيز أو الهولندي ستيفن بيرجفاين.

