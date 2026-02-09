Goal.com
"ألفاظ بذيئة في تدريبات الاتحاد".. مفاجأة بعقد سيرجيو كونسيساو وفهد سندي يكشف أسرار رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي لأول مرة

ماذا قال رئيس شركة نادي الاتحاد؟!..

يعيش نادي الاتحاد أجواءً ساخنة للغاية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أدت إلى تذبذب الأداء والنتائج، مع رحيل أكثر من نجم كبير عن صفوف الفريق الأول.

واشتعلت الأجواء في الاتحاد، عقب "إقالة" المدير الفني الفرنسي لوران بلان، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بدلًا منه؛ ومن ثم رحيل ثنائي الفريق كريم بنزيما ونجولو كانتي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    أسرار رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد

    وفي هذا السياق.. كشف فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، عن ما يُمكن اعتباره "الأسرار الرسمية" في رحيل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، عن الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الكثير من الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية.

    سندي اعترف في حوار مع قناة نادي الاتحاد الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، بأنه كانت هُناك خطة للنزول بأعمار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في ظل تقدّم الكثير منهم في السن، بالفعل.

    وأضاف سندي: "هذه الخطة الاتحادية كانت جاهزة للتنفيذ، في المستقبل القريب؛ وليس في شتاء العام الحالي، كما حدث".

    وأشار رئيس شركة الاتحاد إلى أن الخطة الشتوية؛ كانت تتمثّل في التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت 21 سنة للعب مع بنزيما، بالإضافة إلى مدافع محلي أو محترف للنخبة الآسيوية فقط.

    وتابع: "لكن.. رحيل بنزيما غير كل شيء؛ لقد حدثت بعض الأشياء التي جعلتنا نتأكد أنه لا يريد الاستمرار مع العميد، لذلك تم الاستغناء عنه".

    وأعلن فهد سندي استفادة الاتحاد "ماديًا"، من انتقال المهاجم الفرنسي إلى نادي الهلال في الشتاء الحالي؛ دون أن يذكر أي أرقام.

    وأكد سندي أن رحيل كريم بنزيما؛ أجبر الاتحاد بشكلٍ مباشر على الاستغناء عن متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، إلى العملاق التركي فنربخشه.

    رحيل نجولو كانتي عن الاتحاد اضطراري.. لهذا السبب!

    واستكمالًا لتصريحاته.. شرح فهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد، كيف أن رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ أدى إلى إجبار الإدارة على الاستغناء عن مواطنه نجولو كانتي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    وعن ذلك يقول سندي: "رحيل بنزيما؛ جعل الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي يحل محله في القائمة الأساسية وليس المواليد، وفقًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم".

    وبناء على ذلك وحسب سندي؛ اضطر الاتحاد لقبول عرض نادي فنربخشه للتعاقد مع كانتي، من أجل توفير مكان في قائمة الفريق لمهاجم أجنبي جديد - فوق السن -.

    وشدد رئيس الاتحاد على أنه غير ذلك؛ لم تكن هُناك نية أبدًا للاستغناء عن كانتي، في الشتاء الحالي.

  • اعتراف اتحادي رسمي عن سيرجيو كونسيساو!

    وتطرق فهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد؛ للحديث عن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    ورفض سندي الرد على سؤال بشأن شخصية كونسيساو "الصدامية" صراحة؛ ولكنه أكد أن المدرب البرتغالي حازم وصارم، بشأن الالتزام في المواعيد والتدريبات.

    واستطرد: "كونسيساو يختلف عن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، في هذه الجزئية.. هي مدارس تدريبية في النهاية".

    ولفت سندي إلى أن هُناك مدربين يحبون العمل على الجانب النفسي للاعبين؛ بينما آخرون يتبعون الصرامة والحزم.

  • مفاجأة في عقد سيرجيو كونسيساو مع نادي الاتحاد

    ومن ناحيته.. فجّر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص عقد المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونيسياو مع نادي الاتحاد، في ظل شخصيته "الصدامية".

    البكيري كشف في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الإثنين، عن أن هناك بند في عقد كونسيساو؛ يمنعه من الصدام مع لاعبي الاتحاد، خاصة الأسماء الكبيرة منهم.

    وقال البكيري عن ذلك: "هذه معلومة مؤكدة من داخل الاتحاد؛ لقد تم وضع هذا البند خصيصًا، خوفًا من شخصية كونسيساو الصدامية".

    وأوضح الإعلامي الرياضي أن المدير الفني البرتغالي، يتجنب الصدام مع نجوم الاتحاد بالفعل؛ بسبب هذا البند، الذي تم وضعه في العقد.

    لكن رغم ذلك.. شدد البكيري على أن كونسيساو لا يتحكم في نفسه، ويستخدم بعض "الألفاظ البذيئة" خلال التدريبات؛ وذلك عندما لا يعجبه بعض الأشياء من اللاعبين.

    واختتم محمد البكيري تصريحاته؛ بالتأكيد على أن نجوم الاتحاد يخافون من ارتكاب الأخطاء في التدريبات، حتى لا يسمعون هذه الألفاظ.

