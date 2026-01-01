اختلف شكله بعد التوقف .. إشادة كبيرة بكونسيساو بسبب "انخفاض وزن" نجم الاتحاد!

ونجح بيرجفاين في قيادة الاتحاد، للفوز على نيوم بنتيجة (3-1)، في الجولة الثانية عشرة، بعدما صنع الهدف الأول الذي حمل توقيع روجر فيرنانديز، ثم عاد الهولندي ليسجل الهدف الثاني، مستغلًا تمريرة عرضية من موسى ديابي، ليضعها وسط المرمى.

وعاد بيرجفاين ليسجل في دوري روشن، بعد غياب منذ ثنائيته ضد الفتح، في الجولة الثانية، ليوقع على هدفه الرابع في المسابقة، هذا الموسم.

وفيما يلي، نستعرض أهداف بيرجفاين مع الاتحاد، منذ بداية 2025-2026..

* سجل هدفًا ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

* سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة ضد الأخدود في الجولة 1 من دوري روشن.

* سجل هدفين ضد الفتح في الجولة 2 من دوري روشن.

* سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة ضد نيوم في الجولة 12 من دوري روشن.

* سجل هدفًا ضد الوحدة الإماراتي في الجولة 1 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

* سجل هدفًا ضد الشارقة الإماراتي في الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووقع بيرجفاين على 21 هدفًا و10 تمريرة حاسمة، في 45 مباراة رسمية، منذ قدومه إلى الاتحاد، في صيف 2024، كما لعب دورًا في تتويج العميد بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، مع المدرب لوران بلان، في موسم 2024-2025.