نجوم الاتحاد يشعرون بالغضب!.. سيرجيو كونسيساو يخرج بـ"اعترافات مثيرة" ويكشف عن تحرك رسمي منه

ماذا قال سيرجيو كونسيساو؟!..

أثار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعد فوز فريقه على الأخدود، مساء اليوم الإثنين.

الاتحاد فاز (2-1) على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    نجوم الاتحاد يشعرون بـ"الغضب"

    وفي هذا السياق.. اعترف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ بوجود حالة من "الغضب" بين نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

    كونسيساو أشار في المؤتمر الصحفي بعد لقاء الأخدود، مساء اليوم الإثنين، إلى أن نجوم الاتحاد "غير سعداء"؛ بسبب الضغط الذي يعيشونه في الفترة الحالية، بين التدريبات والمباريات.

    وأضاف: "الاتحاد سيواجه فريق الفتح بعد 3 أيام، وسيكون منافسنا قد تحصل على يوم إضافي من الراحة؛ وبعدها سنقابل نادي النجمة، في ظرف 72 ساعة أيضًا".

    وتابع المدير الفني البرتغالي: "مع ضغط المباريات وعدم الراحة؛ فإن تفكير اللاعبين يبدأ في التغيّر".

    سيرجيو كونسيساو "المحبط" يرد على لقطته المثيرة

    واستكمالًا للنقطة الماضية.. تحدث البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن لقطته المثيرة؛ وذلك بعد إطلاق صافرة نهاية المواجهة ضد نادي الأخدود، مساء اليوم الإثنين.

    وظهر كونسيساو بعد إطلاق صافرة النهاية؛ وهو يجلس "حزينًا" على دكة البدلاء، رغم فوز الاتحاد (2-1) على الأخدود.

    وكشف كونسيساو عن أنه يشعر بـ"الإحباط"، بسبب كل ما يمر به الاتحاد حاليًا؛ قائلًا: "عندما أجد اللاعبين والجمهور غير سعداء، فهذا يحبطني".

    وشدد المدير الفني البرتغالي على أن تمثيل فريق بحجم الاتحاد؛ يعني ضرورة تقديم مستوى جيد والتتويج بالألقاب، من أجل إسعاد الجماهير.

  • تحرك رسمي من سيرجيو كونسيساو قبل إغلاق الميركاتو

    وأخيرًا.. أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، تقديم طلباته إلى المسؤولين بشكلٍ رسمي؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    ولفت كونسيساو إلى أنه اضطر لإجلاس حارسين على دكة بدلاء الاتحاد، في المواجهة ضد نادي الأخدود؛ لإكمال قائمة الفريق فقط.

    واستطرد: "نحن ننافس على 3 بطولات، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وقائمتنا تُعاني من نقصٍ شديد.. لقد ناقشت هذا الأمر مع المسؤولين".

    وأعرب كونسيساو عن أمنيته بضم صفقات جديدة، في الأيام المتبقية من الميركاتو الشتوي؛ قائلًا: "ربما تحدث تغييرات في قائمتنا".

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 17 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

