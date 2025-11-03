Fabinho Red Card Vinicius Junior (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

الاتحاد يتسلح بـ"الحالة النادرة" .. فينيسيوس يمنح الأمل في إلغاء طرد فابينيو!

طرد فابينيو يثير الجدل في مباراة الخليج..

قررت إدارة نادي الاتحاد، المطالبة رسميًا بإلغاء البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم سامي الجريس، للاعب الوسط فابينيو تفاريس، خلال مباراة الخليج، في دوري روشن.

الاتحاد حقق رقمًا لم يحدث مسبقًا في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بأن يعود من تأخره برباعية نظيفة، ليتعادل بنتيجة (4-4)، في مباراته أمام الخليج، التي أقيمت على ملعب محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وشهدت المباراة لقطة محورية بطلها فابينيو، الذي فوجئ ببطاقة حمراء في الدقيقة 32، بداعي التدخل العنيف على اللاعب ماجد كنبه، فيما علّق البرازيلي على القرار بـ"الضحك"، قبل أن يغادر أرض الملعب.

وعلى مدار رحلته مع ريو آفي وموناكو وليفربول، لم يسبق لفابينيو أن نال بطاقة حمراء، إلا أن مسيرته مع الاتحاد، شهدت طرده مسبقًا في مباراة أمام النصر، قبل أن يتلقي الطرد الثاني أمام الخليج.

  • الاتحاد: طرد فابينيو "حالة نادرة"

    من جانبه، أكد رياض مزهر، المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد، أن حالة طرد اللاعب فابينيو، تُعد من الحالات النادرة، التي تشهد إجماعًا من قِبل خبراء التحكيم والمحللين، على عدم قانونيتها.

    وأضاف مزهر، أن الاتحاد تقدم بطلب رسمي للاستماع لما دار بين حكم الساحة وغرفة الفار، كما طالب أيضًا بإلغاء عقوبة الطرد على فابينيو، بعد الإجماع التام، بأن الحالة لم تكن تستحق البطاقة الحمراء، بناءً على آراء فنية ومحايدة.

    وتطرق متحدث الاتحاد للحديث حول ملفات أخرى، كاشفًا عن اعتراض النادي حول موعد إقامة مباراته أمام الرياض، في 21 نوفمبر، في الساعة الرابعة و45 دقيقة عصرًا، قائلًا إن الأجواء في جدة، ستؤثر على الحضور الجماهيري للمباراة، وتنفي مبدأ "عدالة المنافسة".

    وأوضح أن التوقيت المبكر لإقامة المباراة، بالتزامن مع إقامة صلاة الجمعة، فضلًا عن بُعد ملعب الأمير عبد الله الفيصل، عن الأحياء السكنية، ستعني صعوبة وصول الجماهير للملعب، وستؤثر على انخفاض الحضور، وبالتالي يُفضل أن يتم تعديل الموعد لتقام في السادسة أو السابعة مساءً.

  • حالات شهدت إلغاء البطاقة الحمراء

    ويمكن القول إن هناك حالات شهدت قرارًا رسميًا بإلغاء البطاقة الحمراء، في ملاعب العالم، خلال السنوات الأخيرة، تمنح الأمل للاتحاد في إلغاء العقوبة الموقعة على فابينيو، خاصة وأن هذه البطاقة الحمراء، ستكلفه غيابًا عن مباراة الديربي أمام الأهلي، مساء السبت المُقبل، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن.

    وفيما يلي، نستعرض عددًا من الحالات العالمية التي نال فيها لاعبون بطاقة حمراء، وتقرر إلغاؤها، ليعودوا في الجولة التالية..

    فينيسيوس جونيور .. طرد مفاجئ في مباراة العنصرية

    في عام 2023، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلغاء البطاقة الحمراء التي نالها فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في مباراة أمام فالنسيا.

    وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية من قِبل جماهير فالنسيا، ليغادر على إثرها أرض الملعب، متأثرًا بما حدث معه، قبل أن يتم إقناعه بالعودة، وحينها فوجئ بقرار من الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

    الاتحاد الإسباني لم يكتفِ فقط بإلغاء الطرد، بل قرر أيضًا معاقبة نادي فالنسيا، بإغلاق جزئي لملعب ميستايا، وخاصة مدرج ماريو كيمبيس، مع غرامة قدرها 45 ألف يورو.

    إنقاذ دموع نجم توتنهام السابق

    وفي نوفمبر 2019، نال سون هيونج مين، نجم توتنهام السابق، صك البراءة من الاتحاد الإنجليزي، الذي قرر أيضًا إلغاء البطاقة الحمراء التي نالها في مباراة إيفرتون في البريمييرليج.

    ونال سون بطاقة حمراء في تلك المباراة، بداعي التسبب في إصابة مرعبة لأندريه جوميز، لاعب إيفرتون، بكسر في الكاحل، والتي أسفرت عن انهيار النجم الكوري الجنوبي ودخوله في نوبة بكاء.

    وبعد مراجعة اللقطة من قِبل الاتحاد الإنجليزي، تبين أن سقوط جوميز الخاطئ هو ما تسبب في إصابته الخطيرة، وليس نتيجة تدخل سون الذي لم يكن عنيفًا، ليقرر الاتحاد قبول طعن توتنهام، وإلغاء الطرد على اللاعب.

    طرد غير عادل

    وأقرّ الاتحاد الإنجليزي، في يناير 2025، بعدم صحة البطاقة الحمراء التي حصل عليها مايلز لويس سكيلي، لاعب آرسنال، في مباراته أمام وولفرهامبتون.

    ونال سكيلي بطاقة حمراء، بداعي عرقلة مات دوهيرتي، على حافة منطقة جزاء آرسنال، حيث كان الفريق المضيف يسعى لشن هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الأول.

    وقدم آرسنال استئنافًا ضد القرار، وهو ما أيدته لجنة مستقلة ادعت أن الطرد غير عادل، فيما قالت رابطة الدوري الإنجليزي، إن الطرد تم فحصه وتأكيده من قِبل حكم الفيديو المساعد، باعتبار أن احتجاج سكيلي كان غير مشروع، إلا أن الاتحاد الإنجليزي قال كلمته وألغى الطرد، بعد قبول استئناف الجانرز.

    الأمر حدث مع قائد مانشستر يونايتد

    وتكرر هذا الأمر أيضًا مع البرتغالي برونو فيرنانديش، قائد مانشستر يونايتد، في أكتوبر 2024، عندما نال بطاقة حمراء في مباراته أمام توتنهام، التي انتهت بخسارة "ريد ديفلز" بثلاثية نظيفة.

    وتلقى فيرنانديز بطاقة حمراء مباشرة بداعي مخالفة ضد جيمس ماديسون، إلا أن نادي مانشستر يونايتد تقدم باستئناف ضد القرار، قبله الاتحاد الإنجليزي، بعد تقديم دعوى بالطرد الخاطئ، ما ساهم في إلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب بالإيقاف 3 مباريات.