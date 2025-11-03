الاتحاد يتسلح بـ"الحالة النادرة" .. فينيسيوس يمنح الأمل في إلغاء طرد فابينيو!

قررت إدارة نادي الاتحاد، المطالبة رسميًا بإلغاء البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم سامي الجريس، للاعب الوسط فابينيو تفاريس، خلال مباراة الخليج، في دوري روشن.

الاتحاد حقق رقمًا لم يحدث مسبقًا في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بأن يعود من تأخره برباعية نظيفة، ليتعادل بنتيجة (4-4)، في مباراته أمام الخليج، التي أقيمت على ملعب محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وشهدت المباراة لقطة محورية بطلها فابينيو، الذي فوجئ ببطاقة حمراء في الدقيقة 32، بداعي التدخل العنيف على اللاعب ماجد كنبه، فيما علّق البرازيلي على القرار بـ"الضحك"، قبل أن يغادر أرض الملعب.

وعلى مدار رحلته مع ريو آفي وموناكو وليفربول، لم يسبق لفابينيو أن نال بطاقة حمراء، إلا أن مسيرته مع الاتحاد، شهدت طرده مسبقًا في مباراة أمام النصر، قبل أن يتلقي الطرد الثاني أمام الخليج.