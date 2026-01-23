متهم بالاعتداء الجنسي.. الاتحاد يتحرك لضم صفقة إسبانية مفاجئة و"إذن المحكمة ضروري"

المهاجم الإسباني رافا مير يُعاني منذ عام ونصف تقريبًا، مع قضية خطيرة للغاية؛ تتعلق بـ"الاعتداء الجنسي"، واستخدام العنف.
هذه القضية ظهرت على الساحة في سبتمبر 2024؛ قبل أن يتم توجيه اتهامات رسمية بشأنها، في أكتوبر من عام 2025.
ويُحاكم مير في هذه القضية بـ"إطلاق سراح مشروط"؛ أي أنه ليس سجينًا، لكن مع سحب "جواز سفره" ومنعه من مغادرة إسبانيا.
أيضًا.. يضطر المهاجم الإسباني للذهاب إلى المحكمة، كل أسبوعين تقريبًا لإثبات وجوده؛ إلى جانب الإدلاء بأقواله "حضوريًا أو عن بعد"، في الجلسات المتعلقة بالقضية.
ولذلك.. إذا أراد نادي الاتحاد التعاقد معه حقًا، أثناء فترة سريان القضية؛ سيكون لزامًا على رافا مير، أن يقوم بالآتي:
* أولًا: الحصول على إذن المحكمة؛ لرفع الحظر عن سفره خارج إسبانيا.
* ثانيًا: تقديم ضمانات قوية؛ بشأن حضوره إلى جلسات المحاكمة.
ومن هُنا.. تبدو الصفقة معقدة بالفعل في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ خاصة مع ضيق الوقت، لتحقيق كل هذه الشروط.