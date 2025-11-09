"حولوا النادي لتكية وشللية" .. مطلب بطرد ثنائي غير متوقع من الاتحاد بعد خسارة ديربي الأهلي وتدهورات الموسم الجاري

في الإطار نفسه، حدد محمد البكيري سبب اختياره لهذا الثنائي للهجوم عليه في هذا التوقيت، حيث أضاف: "حمزة إدريس مثلًا تسيد وتسلط في القطاعات السنية لسنوات، دون أن يقطف القطاع أي ثمرة من المواهب، سوى تصدير ابنه ريان – الله يحفظه – للابتعاث ثم الاحتراف في إحدى الأندية الخارجية، هل هذا ما كان ينتظره النادي منه؟، ثم إن (حمزة قووول) قادته ذات المحسوبيات للوصول إلى منصب مدير الكرة للفريق الأول بمقابل مالي مجزي (أكثر من 100 ريال) شهريًا".

وتابع: "هل شاهد أحدكم دورًا بارزًا أو تأثير منذ حل في هذا الموقع؟ إذًا عليه أن يرحل، هناك من يستحق أخذ فرصته مكانه".

بالانتقال للحديث عن حسن خليفة، أوضح محمد البكيري: "أما الحارس السابق، قدم طوال سنوات المساعد (المنقذ) حد الاستهلاك، وكأن النادي لم ينجب غيره من الكفاءات التدريبية طوال عشرين سنة تواجد فيها مساعدًا!، فعليه أن يرحل، هناك من يستحقون مكانه".

البكيري اختتم: "الخلاصة إعادة تدوير المستهلكين، الأنانيين، المجاملين، تأكيد على تفشي المحسوبية في عميد الأندية".