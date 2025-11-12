Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

خطة ضم نجم الاتحاد جاهزة ولكن! .. رئيس جريميو الجديد يحسم موقفه من التعاقد مع كريم بنزيما

كواليس مثيرة في ارتباط اسم كريم بنزيما بنادي جريميو..

لا يزال مستقبل النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يثير الكثير من الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد صيف 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ ينتهي عقده مع الفريق الجدّاوي في 30 يونيو 2026، ما يعطيه الحق للتفاوض مع أي نادٍ آخر في يناير القادم.

    تضارب الأنباء في مستقبل كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    خلال الأيام القليلة الماضية.. تضاربت الأنباء بشأن مستقبل النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ خاصة في ظل الهجوم الجماهيري عليه، بسبب تراجع مستواه.

    وذكرت بعض التقارير المحلية والعالمية أن الاتحاد، لن يقوم بتجديد عقد بنزيما، وأن اللاعب قد يعود إلى أوروبا مجددًا؛ سواء من بوابة نادي طفولته أولمبيك ليون الفرنسي، أو لأحد الفرق التركية.

    إلا أن تقارير أخرى مثل صحيفة "ليكيب" الفرنسية وموقع "365Scores"، ذكرا أن العميد الاتحادي بدأ يتحرك لحسم تجديد عقد بنزيما؛ وذلك بطلبٍ شخصي من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    مرشح رئاسة جريميو "الخاسر" وضع خطة التعاقد مع كريم بنزيما!

    ووسط كل هذا التضارب سالف الذكر؛ كشفت صحيفة "جلوبو" البرازيلية عن حقيقة تحرك النادي المحلي جريميو، للتعاقد مع النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما من عملاق جدة الاتحاد.

    الصحيفة أكدت أن باولو كالفي، المرشح "الخاسر" في انتخابات نادي جريميو، والتي أجريت يوم السبت الماضي، قام بالاتفاق فعليًا مع مجموعة من الشركات الراعية؛ لتمويل صفقة التعاقد مع بنزيما.

    وأضافت الصحيفة: "كالفي كان ينتظر الفوز في الانتخابات، لبدء تنفيذ خطة التعاقد مع النجم الفرنسي؛ ولكنه خسر في النهاية".

    وأوضحت أن كالفي بعد خسارته معركة رئاسة جريميو، أرسل كافة المعلومات الخاصة بصفقة بنزيما إلى أودوريكو رومان، المرشح الفائز في الانتخابات؛ والذي سيبدأ مهمته رسميًا مطلع عام 2026 وحتى 2028.

    هل يكمل رئيس جريميو الجديد خطة التعاقد مع كريم بنزيما؟

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. صحيفة "جلوبو" البرازيلية أكدت على تواصلها مع مصادر مقربة من أودوريكو رومان، المرشح الفائز في انتخابات نادي جريميو؛ لمعرفة مدى استعداده لإكمال خطة منافسه الخاسر باولو كالفي، والتعاقد مع النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما من عملاق جدة الاتحاد.

    المصادر أعلنت أن تعاقد رومان مع بنزيما، أمر مستبعد تمامًا؛ حيث سيركز الرئيس الجديد لنادي جريميو على تشكيل فريق متوازن يضم عددًا من اللاعبين البارزين، بدلًا من الاستثمار في نجم واحد فقط مثل بنزيما.

    أيضًا.. شددت المصادر على أن رومان يرى أن التعاقد مع بنزيما، سيُسبب الكثير من المشاكل في غرفة ملابس جريميو؛ نظرًا للفارق الكبير في الراتب الذي سيتحصل عليه هذا اللاعب، بالمقارنة مع باقي زملائه.

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 43 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

