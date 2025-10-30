Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

"سيقضي على مسيرته إذا واصل هذه السلوكيات"! .. تحذيرات قوية بسبب صور لنجم الاتحاد في صحراء السعودية

نجم الاتحاد لا يزال لم يثبت نفسه وسط بعض السلوكيات المثيرة للجدل..

يعيش نادي الاتحاد ونجومه، على وقع احتفالات الفوز ضد عملاق الرياض النصر، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

الاتحاد حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز (2-1) على نادي النصر، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

فوز العميد الاتحادي على الفريق النصراوي؛ جاء رغم اللعب لمدة 41 دقيقة بـ"نقصٍ عددي"، بعد طرد الظهير الأيمن أحمد الجليدان.

  • انتشار صور لنجم الاتحاد بعد كلاسيكو النصر

    ووسط احتفالات نجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بالفوز على نادي النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ انتشرت صور للمدافع الصربي الشاب جان كارلو سيميتش.

    الصور أظهرت سيميتش، وهو في رحلة "سفاري" بصحراء المملكة العربية السعودية؛ إلى جانب تناوله بعض الأطعمة والمشروبات.

  Jan-Carlo Simic يان كارلو سيميتش

    هجوم على كارلو سيميتش بسبب سلوكياته الغذائية!

    وفي هذا السياق.. هاجم الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني تصرفات النجم الصربي جان كارلو سيميتش، قلب دفاع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ بعد انتشار صوره - سالفة الذكر -.

    القحطاني كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "مع كامل الاحترام والتقدير.. تصرّف لا يمتّ للاحتراف بصلة!".

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "لاعب محترف تم جلبه بملايين اليوروات، ويمارس هذه السلوكيات الغذائية"؛ في إشارة إلى المأكولات والمشروبات غير الصحية، التي ظهر سيميتش وهو يتناولها في الصور.

  • تحذير كارلو سيميتش من إنهاء مسيرته مع نادي الاتحاد

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني وجّه رسالة تحذير إلى النجم الصربي جان كارلو سيميتش، قلب دفاع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    واعتبر القحطاني أن سيميتش سيقضي على مسيرته الاحترافية مع نادي الاتحاد؛ إذا واصل عاداته الغذائية الغريبة، والتي ظهرت في الصور - سالفة الذكر -.

  • SOCCER JPL D1 RSC ANDERLECHT VS WESTERLOAFP

    مسيرة كارلو سيميتش مع عالم الساحرة المستديرة

    النجم الصربي جان كارلو سيميتش البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2025؛ قادمًا من العملاق البلجيكي أندرلخت.

    انتقال سيميتش إلى الاتحاد؛ جاء بعد رحلة كروية بدأها في صفوف الفئات السنية لنادي شتوتجارت الألماني، ثم مع العملاق الإيطالي ميلان.

    ومثّل المدافع الصربي الفئات السنية لنادي ميلان؛ كما لعب 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم، مسجلًا خلالهم هدفًا وحيدًا.

    ورحل سيميتش من ميلان إلى أندرلخت، في صيف عام 2024؛ حيث خاض 53 مباراة مع الفريق البلجيكي الأول لكرة القدم، قبل الانضمام إلى العميد الاتحادي.

    ومع الاتحاد.. خاض كارلو سيميتش 5 مباريات رسمية؛ دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف، حتى الآن.

    ويبدو أن سيميتش لا يحظى بإعجاب كبير من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد؛ الذي قام باستبعاده من قائمة كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي النصر، رغم أنه كان من الممكن أن يشارك قانونيًا.

    هذا الكلاسيكو الذي فاز فيه الاتحاد (2-1) ضد النصر، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

  • Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

