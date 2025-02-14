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Real Betis v Al Ittihad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
أحمد فرهود

الجمهور شعر بالقلق! .. حسم مصير ثنائي الاتحاد الأجنبي من مواجهة الوحدة

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الاتحاد في صدارة دوري روشن "وحيدًا"..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة مهمة ضد الوحدة، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 49 نقطة من 16 انتصارًا وتعادل، مقابل هزيمتين.

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ويبتعد الاتحاد بفارق نقطة واحدة، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الوصيف"، الذي خاض مباراته في الجولة 20؛ أي أن العميد سيكون أمام فرصة لتوسيع الفارق إلى 4 نقاط.

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