الاتحاد ضد الوحدة | أحضروا الهلال الآن .. اللعب على "ثغرة" زينباور وبيرجفاين يرد على كومان!

الاتحاد يكتسح الوحدة (7-1) في الجوهرة المشعة..

في مباراة أبدع فيها الجميع، من الحارس إلى الهجوم، ووسط دعم غزير من الجماهير، صار من حق الاتحاد أن يوجه رسالة ثأرية إلى الهلال، بعدما أمطر شباك الوحدة بسبعة أهداف على ملعب الجوهرة المشعة.

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الاتحاد أبدع، بالأساسيين والبدلاء، بعناصر الخبرة والصفقات الجديدة، وقدم لوحة فنية تشهد انسجامًا رائعًا بين كافة العناصر، لينهي مباراة الوحدة فائزًا بنتيجة (7-1)، في مباراة الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وبات الاتحاد على أتم الاستعداد لقمة الهلال، في الجولة الرابعة، يوم السبت المُقبل، حيث يطمح العميد للثأر من هزائمه السبع التي تعرض لها أمام الأزرق في مختلف المسابقات، خلال الموسم الماضي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول انتصار الاتحاد العريض على الوحدة، في الجوهرة المشعة..