لا تزال أزمة التحرك القانوني للاتحاد، بشأن مفاوضات أحد الأندية مع لاعبيه في الفترة المحمية، تشهد الكثير من الكواليس، حول حقيقة الشكوى المرفوعة، في الوقت الذي أشارت فيه أصابع الاتهام إلى أحد الإداريين بنادي الهلال.
وكيل الشنقيطي يرد: حقيقة تورط الهلال وشكوى الاتحاد حول أزمة "الفترة المحمية"!
ماذا حدث؟
وفجرت صحيفة "عكاظ" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أفادت بأن إدارة الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق، يعمل إداريًا في أحد أندية العاصمة، بسبب تفاوضه مع لاعبي العميد بطريقة غير نظامية، سواءً عبر غرفة الملابس أو الرسائل النصية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
اللاعبون المذكورون في ملف التفاوض، لم يدخلوا الفترة الحرة في عقدهم مع الاتحاد، فيما يتضمن الاتهام محاولات الشخص محل الاتهام، لتحريض اللاعبين من أجل الضغط على النادي.
وفي هذا السياق، كشف موقع 365Scores، عن تحرك إدارة الاتحاد قانونيًا، باتهام لاعب دولي سابق يعمل في منصب إداري داخل الهلال، بالتواصل مع ثنائي العميد، عبد الرحمن العبود ومهند الشنقيطي، للتفاوض معهم بشكل غير نظامي، رغم عدم دخولهما الفترة الحرة في عقديهما.
وتضمنت الشكوى وجود اطلاع غير قانوني على عقد العبود بشكل مباشر، في مخالفة صريحة للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين، لتتمسك إدارة الاتحاد بكامل حقوقها القانونية، مع المطالبة بفتح تحقيق رسمي.
وأضاف التقرير أن أحد لاعبي الاتحاد، أرسل إثباتًا لإدارة ناديه، يفيد بتواصل إداري من الهلال معه للتفاوض خلال فترة سريان عقده، بما يتضمن تسجيلات صوتية ومراسلات رسمية، ضمن إرفاقها ضمن الشكوى المرفوعة.
وكيل الشنقيطي يكشف الحقيقة
ونقل الإعلامي أحمد العجلان، تأكيدًا من قِبل أحمد المعلم، وكيل اللاعب مهند الشنقيطي، فيما يتعلق بأنباء المفاوضات معه في الفترة المحمية.
وجاء رد المعلم كالآتي: "إشاعات لا أساس لها من الصحة، لا توجد أي مفاوضات مباشرة مع اللاعب خارج الفترة النظامية كما يتم تداوله، كما أن ما يُقال عن تفاوض أحد الإداريين معه غير صحيح".
رغم تبرئة الهلال .. تأكيد اتحادي على أزمة التفاوض
وفي هذا السياق، أكد الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لم يصلها أي شكوى من قِبل نادي الاتحاد - حتى اللحظة - ضد أحد الإداريين في نادي الهلال.
وأيّد الإعلامي حمد الصويلحي، ما ذكره العامر، مؤكدًا أن الاتحاد لم يتقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط، كما أن الهلال لم يتواصل مع مهند الشنقيطي، سواءً باتصال أو رسائل نصية، والحديث الظاهر لا يتعدى كونه مجرد شائعات، كما أكد أن الشنقيطي لم يكن ضمن خيارات الهلال من الأساس، وإنما كان عبد الرحمن العبود، جناح الاتحاد، في دائرة اهتمام الزعيم، وتم إجراء المفاوضات بطريقة رسمية مع الاتحاد، عن طريق اتصال مرئي بين فهد المفرج ورامون بلانيس، المدير الرياضي للعميد.
في المقابل، رد الإعلامي ماجد هود، بأنباء مؤكدة من داخل نادي الاتحاد، بأن هناك إغراءات من قِبل أحد الأندية، إلى بعض نجوم العميد، من أجل التعاقد معهم رغم تواجدهم في الفترة المحمية.
ولم يشر هود صراحة إلى هوية النادي الذي دخل في مفاوضات مع لاعبي الاتحاد، أو تأكيد رفع الاتحاد للشكوى رسميًا، وإنما أرجح بأن النادي الجداوي في مرحلة جمع الأدلة لإثبات الواقعة.
ورد الصويلحي بأن الإدارة القانونية بنادي الهلال، رصدت الكثير من التجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بتوجيه الاتهامات إلى أحد الإداريين بالزعيم، تمهيدًا للتحرك قانونيًا.
الشنقيطي العاشق ورقم تاريخي مع الاتحاد
ويمتلك مهند الشنقيطي، مسيرة طويلة مع نادي الاتحاد، منذ انتقاله إلى قلعة العميد في صيف 2019، علمًا بأن عقده لا يزال ساريًا حتى يونيو 2029.
الشنقيطي الذي لاقى إشادات اتحادية، ووصف المتابعين له بـ"العاشق"، لا يزال يقدم مستويات كبيرة، خاصة خلال الموسم الرياضي الجاري، مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، والذي بات يعتمد عليه بشكل أساسي، سواءً من الناحية الدفاعية، أو شن هجمات العميد من الجبهة اليمنى.
ووفق إحصائيات دوري روشن، فإن مهند الشنقيطي، الذي قدم "6" تمريرات حاسمة في دوري روشن، هذا الموسم، بات أكثر مدافع اتحادي صناعة للأهداف مع الفريق في موسم واحد، منذ "2011-2012".
مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 24 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.
قاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.