"مبلغ مالي كبير" .. الاتحاد ينعش خزينته على أنقاض الهلال!

مكاسب الاتحاد من الكلاسيكو تتخطى الملعب..

"مكاسب أكبر من 3 نقاط!".. هذه حقيقة؛ فما تحصل عليه نادي الاتحاد من كلاسيكو المملكة ضد الهلال، يفوق الفوز.

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الاتحاد فاز (4-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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هذا الفوز وسع الفارق بين الاتحاد "المتصدر" ووصيفه الهلال، إلى 7 نقاط كاملة؛ قبل أن يقل الفارق إلى خمس نقاط، بعد فوز الزعيم على الخلود وتعادل العميد مع الخليج، في الجولة 22.