"عبدالرحمن العبود" .. الاسم الأكثر جدلًا من بين اللاعبين المحليين في نادي الاتحاد بالميركاتو الشتوي الجاري، وسط أحاديث عن خلافات مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
صفقة من العيار الثقيل .. الاتحاد يطلب نجم الهلال للموافقة على الاستغناء عن عبدالرحمن العبود
ما القصة؟
الجناح الأيمن عبدالرحمن العبود خرج من قائمة الاتحاد في آخر ست مباريات بدوري روشن السعودي، بقرار من سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني، دون معاناته من إصابة.
بعدها خرجت التقارير الصحفية مؤكدة وجود خلافات بين صاحب الـ30 عامًا والمدرب البرتغالي، موضحة أن اللاعب استاء من تعامل الأخير معه وقدم شكواه للإدارة.
عطفًا على ذلك، كثرت الأحاديث مؤخرًا عن احتمالية مغادرة العبود للنادي الجداوي، وسط محاولات من الإدارة لحل الخلاف بين الطرفين، في إطار تمسكها باستمرار اللاعب داخل صفوف الفريق.
الهلال يتدخل .. والاتحاد يشترط صفقة تبادلية
حتى وإن لم تكن التقارير التي تتحدث عن وجود خلافات بين كونسيساو والعبود صادقة، فغياب اللاعب عن قوائم المباريات الأخيرة للاتحاد وحده كافٍ لإثارة القيل والقال عنه، تحرك بعض الأندية لضمه، وهذا ما فعله الهلال.
بحسب صحيفة "الرياضية" فإن نادي الهلال برئاسة نواف بن سعد، استفسر شفهيًا عن إمكانية الحصول على خدمات العبود في الميركاتو الشتوي الجاري لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة (حتى نهاية الموسم الحالي).
من جانبها، كشف "الرياضية" كذلك رد مسؤولي النادي الجداوي، موضحة أنهم طلبوا الحصول على خدمات لاعب الوسط محمد كنو على سبيل الإعارة مقابل العبود في صفقة تبادلية.
محمد كنو في هذا التوقيت؟
صحيفة "الرياضية" أكد أن الهلال والاتحاد لم يتوصلا بعد لاتفاق نهائي بشأن تلك الصفقة القانونية، لكن إن تمت ستكون في توقيت غير بالنسبة لجماهير الزعيم على الأقل.
غرابة الصفقة تأتي من توقيتها، حيث بدأ محمد كنو يستعيد مستواه من جديد بل ويتألق بشكل لافت للنظر في مباريات الهلال الأخيرة، بعد موسمين كان بهما لاعبًا مهمشًا لصالح الثنائي الأجنبي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن بنيفيش.
لكن مع قدوم المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي للهلال بدأ يعتمد إلى حد ما على كنو في وسط الملعب بجوار سافيتش مع توظيف نيفيش في الدفاع أحيانًا أو حتى اللعب بثلاثتهم في وسط الملعب مع تقدم الأخير للهجوم.
- Getty Images Sport
مسيرة محمد كنو مع الهلال
صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للقلعة الزرقاء في صيف 2017، قادمًا من نادي الاتفاق، ولا يزال عقده ممتدًا لنهاية يونيو 2027 أي حتى نهاية الموسم المقبل.
منذ ذلك الحين، شارك كنو في 311 مباراة بالقميص الأزرق، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 28 آخرين.
أما على صعيد البطولات، فحصد لاعب الوسط الدولي 14 بطولة متنوعة مع الهلال، بواقع: 5 ألقاب دوري سعودي، 4 كأس السوبر السعودي، 3 كأس خادم الحرمين الشريفين، و2 دوري أبطال آسيا، بجانب فضية كأس العالم للأندية.
أما عن أرقامه بالموسم الجاري، فخاض كنو 21 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.
ختامًا بشأن كنو، فقد وقع في أزمة شهيرة خلال مسيرته مع الهلال، تحديدًا في الميركاتو الشتوي 2022، وقتما وقع عقود انتقاله إلى نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، على أن ينضم له مجانًا في صيف العام ذاته.
لكن فور علم الهلال بخطوة كنو، بادر بتمديد عقده على الفور، وهو ما وافق عليه اللاعب، ليتورط في قضية التوقيع لناديين في آنٍ واحد، وهي القضية التي انتهت بتعويض مالي للعالمي، مع تغريم الثنائي الآخر، وإيقاف صاحب الـ31 عامًا بضعة أشهر مع حرمان ناديه من التعاقدات لفترتي انتقالات.
- Getty
مسيرة العبود مع الاتحاد
عبدالرحمن العبود كان قد انضم للنادي الجداوي في صيف 2019 قادمًا من الاتفاق مقابل 2.40 مليون يورو، قبل أن يعار له لمدة ستة أشهر في يناير 2024.
من وقتها، شارك الجناح السعودي في 151 مباراة مع النمور، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 22 آخرين.
فيما توج بلقبي الدوري السعودي، ولقب من كل من كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.
فيما لم يظهر الموسم الجاري سوى في عشر مباريات فقط بمختلف البطولات، بواقع 219 دقيقة في ظل تهميش كونسيساو له.
وبشكل عام، دخل العبود في خلافات مع أكثر من مدير فني تعاقب على قيادة الاتحاد منهم البرتغالي نونو سانتو والأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على إثر أمور انضباطية في التدريبات.
إحدى تلك الخلافات أسفرت عن إعارته للاتفاق في يناير 2024، تلك التي كانت في فترة مارسيلو جاياردو.