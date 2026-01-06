Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

الاتحاد ينافس 3 أندية سعودية لضمه .. نجم النصر يضع "شرطًا حاسمًا" للتجديد

مستجدات مهمة من داخل البيت النصراوي..

لا يزال الشارع الرياضي السعودي، ينتظر "الكلمة الأخيرة" في مستقبل النجم عبدالرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم؛ والذي دخل "الفترة الحرة" من عقده، في يناير الحالي.

غريب البالغ من العمر 28 سنة، يحق له التوقيع مع أي نادٍ حاليًا، دون العودة إلى إدارة النصر؛ على أن ينضم إلى فريقه الجديد "مجانًا"، عقب نهاية عقده في 30 يونيو 2026.

    الاتحاد يُنافس 3 أندية على عبدالرحمن غريب.. ولكن!

    وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الثلاثاء، تنافس 4 أندية سعودية؛ للتعاقد مع عبدالرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم.

    الموقع أشار إلى أن هذه الأندية، التي تتنافس على غريب؛ هي: "الاتحاد، الشباب ونيوم"، إلى جانب فريق العُلا الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

    وأوضح الموقع أن اللاعب، يؤجل الرد على هذه العروض - حتى الآن -؛ مفضلًا انتظار عرض التجديد الرسمي، من نادي النصر.

  • شرط عبدالرحمن غريب لـ"التجديد" مع نادي النصر

    لكن رغم انتظاره عرض التجديد.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الثلاثاء، عن وضع عبدالرحمن غريب شرطًا حاسمًا؛ للبقاء مع فريق النصر الأول لكرة القدم، وعدم الرحيل إلى أي نادٍ آخر.

    هذا الشرط هو ضمان الحصول على دقائق لعب جيدة، في مباريات الفريق النصراوي الرسمية؛ بخلاف ما يحدث معه الآن، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

    وبالفعل.. بدأت إدارة النصر تجهيز عرض رسمي؛ لتقديمه إلى غريب في الأيام القليلة القادمة، من أجل تجديد عقده.

    أرقام عبدالرحمن غريب مع النصر

    عبدالرحمن غريب البالغ من العمر 28 سنة، انتقل من الأهلي إلى النصر في صيف عام 2022؛ حيث يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأصفر، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ ذلك الوقت.. شارك غريب في 110 مباريات مع الفريق النصراوي، في مختلف المسابقات الرسمية؛ مسجلًا 17 هدفًا وصانعًا 27 آخرين.

    ورغم أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي النصر، اعتمد على غريب في بعض المباريات، بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أنه بدأ يهمشه بشكلٍ كبير، في الفترة الأخيرة.

    ولم يتوّج عبدالرحمن غريب بأي لقب رسمي مع النصر؛ مكتفيًا بالحصول على كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع موسم 2023-2024.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

