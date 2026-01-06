الاتحاد ينافس 3 أندية سعودية لضمه .. نجم النصر يضع "شرطًا حاسمًا" للتجديد

لا يزال الشارع الرياضي السعودي، ينتظر "الكلمة الأخيرة" في مستقبل النجم عبدالرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم؛ والذي دخل "الفترة الحرة" من عقده، في يناير الحالي.

غريب البالغ من العمر 28 سنة، يحق له التوقيع مع أي نادٍ حاليًا، دون العودة إلى إدارة النصر؛ على أن ينضم إلى فريقه الجديد "مجانًا"، عقب نهاية عقده في 30 يونيو 2026.