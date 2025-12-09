رفض مصري واضح ونفي لموقف إيران.. بيان رسمي يشعل أزمة "يوم دعم المثلية" في كأس العالم 2026

أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضه الواضح والصريح على إقامة أنشطة لدعم المثلية، خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران في كأس العالم 2026.
القصة بدأت بتحديد موعد مباراة مصر وإيران في المونديال، بتاريخ 26 يونيو المقبل، والذي يتزامن مع مناسبة تخص "مجتمع الميم" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن الاحتفال بـ"شهر الفخر" المعروف بالنسبة للمثليين.
واستقرت اللجنة المنظمة المحلية في سياتل، على إقامة "مباراة فخر" على ملعب لومين، في 26 يونيو، رغم أن القرعة أسفرت عن إقامة مباراة مصر وإيران، اللتين تتخذان قواعد قانونية صارمة تجاه المثليين، في نفس يوم الاحتفال.