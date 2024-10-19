الاتحاد ضد القادسية | العميد وفّى في ليلة الوفاء رغم "كارثة" الدفاع .. وعذرًا ديابي ولكن الجمهور وميتاي أكثر إبهارًا منك!

الاتحاد يعبر القادسية ويعود لوصافة دوري روشن..

في مباراة مثيرة، أوفى الاتحاد بوعوده للجماهير في ليلة الوفاء، وحقق انتصارًا كبيرًا على القادسية بنتيجة (3-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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وجاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم بنزيما وموسى ديابي وماريو ميتاي في الدقائق 7 و67 و81، بينما وقع بيير أوباميانج على هدف القادسية في الدقيقة 20.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة، ليستعيد وصافة دوري روشن، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد القادسية عند 10 نقاط في المركز السابع.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الاتحاد والقادسية في الجولة السابعة من دوري روشن..