"رسالة نجم الاتحاد القوية إلى لوران بلان وتحذير الأهلي من صفقته المحتملة!" .. الشباب فقد "المايسترو" فسقط في الكلاسيكو

الاتحاد يشعل صراع اللقب..

"لن تسير وحدك أبدًا!".. هي كلمات يرددها جمهور ليفربول في مباريات فريقهم الإنجليزي؛ ولكنها تصلح أيضًا لأن يقولها عملاق جدة الاتحاد إلى غريمه التاريخي الهلال، من ناحية المنافسة وليست المساندة.

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الاتحاد واصل تضييق الخناق على الهلال، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ بعد الفوز على الشباب، مساء اليوم الأربعاء.

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وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد (2-1) على الشباب، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ثنائية العميد الاتحادي في الكلاسيكو؛ جاءتا بواسطة عبدالرحمن العبود وكريم بنزيما، في الدقيقتين 32 و3+45 - على التوالي -؛ بينما أحرز هدف الشباب الوحيد، المهاجم هارون كمارا في الدقيقة 5+45.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة 43 في "وصافة" دوري روشن السعودي؛ بفارق الأهداف فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صاحب الصدارة.

ومن ناحيته.. تجمد الليث الشبابي عند النقطة 26 في "المركز السادس"، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025؛ ليبتعد عن "المربع الذهبي" بفارق 6 نقاط.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد الغالي على نادي الشباب، مساء اليوم الأربعاء..