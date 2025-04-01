الاتحاد والشباب | رأس راموس وإعجاز مانشستر في لاعب واحد .. الليث يلقي أسلحته و"العنيد" إلى نهائي الكأس

الاتحاد يجلب العيدية .. والشباب يخسر فرصته الأخيرة..

مباراة رائعة وملحمية، تحبس فيها الأنفاس، انتزع فيها الاتحاد فوزًا دراميًا للغاية على الشباب بنتيجة (3-2)، على ملعب الإنماء، في لقاء الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم فابينيو للاتحاد من علامة الجزاء بالدقيقة 14، ثم رد كريستيان جوانكا بهدفي الشباب في الدقيقتين 64 و67، فيما انتزع دانيلو بيريرا بطاقة العبور للعميد بهدفين في الدقيقتين 90+2 و90+9 من عمر اللقاء.

وحجز الاتحاد مقعدًا في نهائي كأس الملك، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، لينتظر المتأهل من فريقي القادسية والرائد، فيما يبحث العميد عن لقبه العاشر، والأول منذ 2018.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الاتحاد والشباب، في كلاسيكو كأس الملك..