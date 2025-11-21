الاتحاد والرياض | بشرة خير وأزمة جديدة في فوز كونسيساو الأول .. وكارينيو يطلق "الوحش النصراوي" مجددًا!

وأخيرًا، تمكن الاتحاد من تحقيق فوزه الأول في دوري روشن، تحت قيادة سيرجيو كونسيساو، بعد انتصاره على الرياض بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة التاسعة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وتقدم كريم بنزيما، قائد الاتحاد، بالهدف الأول في الدقيقة 24، فيما أضاف محمد الخيبري، الهدف الثاني بالدقيقة 42، فيما تمكن مامادو سيلا من تقليص الفارق للرياض، في الدقيقة 77.

وبعد 5 مباريات "عجاف"، حصد فيها الاتحاد نقطتين فقط، تمكّن العميد من تحقيق الانتصار الأول في دوري روشن، مع مدربه سيرجيو كونسيساو، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويحلّ في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الرياض عند 8 نقاط، في المركز الثالث عشر.