الاتحاد ضد الخليج | خطأ كارثي يحول نجم العميد المستقبلي لـ"عميل" .. والأهلي يحصد ثمار الليلة

الاتحاد فرط في فوز بالمتناول..

SHAHID

"الانهيار يتواصل".. هكذا هو العنوان الذي يُمكن إطلاقه على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام مستضيفه الخليج، مساء اليوم الخميس.

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الاتحاد فرط في الفوز أمام الخليج؛ ليكتفي بنتيجة التعادل (1-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبهذه النتيجة.. فقد العميد الاتحادي رسميًا، أمله الضعيف في التأهل إلى بطولة "النخبة الآسيوية"؛ حيث يبتعد بفارق 7 نقاط عن النادي الأهلي "الثالث"، مع تبقي مباراتين فقط على النهاية.

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ويبقى للاتحاد، فرصة للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا (2)؛ حيث أصبح لزامًا عليه أن يخطف المركز الرابع من نادي التعاون، الذي يملك في رصيده 52 نقطة، والذي لعب مباراة أقل.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل نادي الاتحاد مع الخليج، مساء يوم الخميس..