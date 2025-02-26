"بدأت بغرور اللاعبين ووصلت لخطأ لوران بلان المدمر" .. الاتحاد يغرق بسبب الهلال وهدية من الخليج إلى 4 فرق

الاتحاد يتعثر بعد أيام قليلة من قهر الهلال..

"مباراة واحدة شارك فيها 5 أو 6 فرق".. الحديث هُنا عن مواجهة الاتحاد ضد مستضيفه الخليج، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وعلى الرغم من أن فريقين فقط، كانا يتوجدان على أرضية الملعب؛ إلا أن 3 أو 4 أندية أخرى، ساندت الخليج للفوز أو التعادل أمام الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه الأندية هي "الهلال، النصر، القادسية والأهلي"، أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ والذين كانوا يُمنون النفس لإحياء أمالهم مجددًا، في التتويج باللقب.

وبالفعل.. قدّم الخليج هدية إلى كل هذه الأندية؛ عندما تعادل (1-1) مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

GOAL

العميد الاتحادي تقدم أولًا، عن طريق جناحه عبدالرحمن العبود في الدقيقة 78؛ قبل أن يُعادل الخليج النتيجة، بواسطة محترفه كوستاس فورتونيس في الدقيقة 6+90.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة 56 في "الصدارة"؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال "الوصيف"، و9 نقاط عن النصر والقادسية صاحبي المركزين "الثالث والرابع"، و12 نقطة عن الأهلي "الخامس".

ومن ناحيته.. وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى النقطة 29، في المركز "التاسع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط الاتحاد في فخ التعادل (1-1) مع الخليج، مساء اليوم الأربعاء، في مسابقة دوري روشن السعودي..