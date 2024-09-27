لعنة "أهداف ناري" تضرب الخليج مجددًا .. لنبدأ لعبة التوقعات "الاتحاد سيفوز ببطولة هذا الموسم"!

الاتحاد يقلب الطاولة على الخليج برباعية ..

إذا توقفنا عند الشوط الأول، لقلنا إن الاتحاد سيتعثر مجددًا بعد كلاسيكو الهلال، ولكن العميد أثبت مقولة "العب حتى الصافرة الأخيرة"، وأن تكون متأخرًا، فذلك لا يعني أنك ستخرج خاسرًا، بل إنك تملك الفرصة لتقلب الطاولة وتقدم أداءً مميزًا، كالذي قدمته كتيبة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، في مواجهة الخليج، بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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وبعد التأخر بهدف سجله خالد ناري للخليج في الدقيقة الخامسة، تمكن الاتحاد من قلب الطاولة بثلاثة أهداف جاءت عن طريق كريم بنزيما وحسام عوار وستيفن بيرخفاين، ثم حامد الغامدي، في الدقائق 49 و56 و68 و90+5 من عمر المباراة.

هذه ليست المرة الأولى التي يقلب فيها الاتحاد الطاولة هذا الموسم، ما يجعلنا أمام نقاط عدة تثبت أن العميد سيكون منافسًا قويًا على البطولات، من قلب مباراة الخليج، والتي تستعرضها النسخة العربية من موقع GOAL في النقاط التالية..