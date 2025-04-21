"سعد الشهري يخذل النصر وبلان لا يملك الشجاعة لاتخاذ هذا القرار!" .. الاتحاد يقبل هدية زملاء عبدالرزاق حمدالله أمام الاتفاق

الاتحاد يتخطى عقبة كبيرة في طريقه للقب الدوري..

استقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، هدية الشباب المميزة؛ وذلك بأفضل طريقة ممكنة في مواجهة الاتفاق، مساء اليوم الإثنين.

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الشباب والذي يضم بين صفوفه حاليًا عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد السابق، خطف تعادلًا ثمينًا (2-2) مع الهلال، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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هذا التعادل.. استغله العميد الاتحادي مساء اليوم الإثنين؛ عندما فاز (3-2) على الاتفاق، ضمن منافسات نفس الجولة.

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وبالتالي.. وصل الاتحاد إلى النقطة 68، في "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ موسعًا الفارق إلى 6 نقاط مع نادي الهلال، صاحب المركز الثاني.

أما نادي الاتفاق؛ فتجمد عند النقطة 40، في "المركز السابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد المهم على الاتفاق، مساء اليوم الإثنين..