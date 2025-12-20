ثورة أم "تقليد أعمى" لأوروبا: الكاف يجعل إنجاز مصر مستحيلًا .. فعلته الأرجنتين وإيران "صاحبة المعجزة الكبرى"

ويمكن القول إن قرر توسيع الفارق بين نسخ كأس أمم إفريقيا، يعد "تاريخيًا"، إلا أنه جاء متأخرًا أيضًا، إذا ما تمت مقارنته بالبطولات القارية الأخرى، على غرار اليورو وكوبا أمريكا (رغم كون النظام ليس ثابتًا)، والتي اتخذت نظام إقامة البطولة كل 4 سنوات منذ فترات طويلة.

ولعلّ المنتخب المصري هو صاحب الإنجاز الأعظم في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بقطع النظر عن كونه صاحب الرقم القياسي بـ7 ألقاب، إلا أنه تمكن من الظفر باللقب في ثلاث نسخ متتالية "2006، 2008، 2010"، هذا الإنجاز الذي قد يصير معادلة صعبة، أو شبه مستحيلة، أمام المنتخبات التي باتت تحتاج للسيطرة على القارة السمراء لـ12 عامًا، إذا ما أرادت معادلة إنجاز الفراعنة بعد ذلك.

ماذا لو كانت البطولات الأخرى تقام كل سنتين؟

وإذا ما نظرنا للأمر من الزاوية المقابلة، فماذا لو كانت البطولات القارية تقام كل عامين، بدلًا من ثلاثة؟

هناك منتخبات سيطرت على قارتها، وفازت بالبطولة الكبرى "مرتين"، رغم إقامتها كل 4 سنوات، الأمر الذي كان يجعلها مرشحة لتكرار إنجاز مصر، إذا ما كانت البطولات تقام كل عامين، على غرار إسبانيا "بطل اليورو في 2008 و2012"، والسعودية "بطل آسيا في 1984 و1988"، واليابان "بطل آسيا في 2000 و2004".