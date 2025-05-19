بعد ثنائي الأهلي .. الاتحاد يقول كلمته في سفر كريم بنزيما مع الهلال إلى كأس العالم للأندية!

الأمور حدثت في جلسة ودية..

لا صوت يعلو فوق ملف تدعيم فريق الكرة بنادي الهلال، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، خلال يونيو المُقبل، إلا أن الحدث الذي شغل مكانًا أساسيًا لدى الأوساط الرياضية السعودية، هو إمكانية "استعارة" نجوم الأندية المنافسة، لتمثيل الزعيم في المونديال.

وخرج عدد من أساطير الهلال، لاعبين ومسؤولين، برسالة تحذير من أزمة النادي الأخيرة، في ظل حاجته لتدعيمات كبيرة، بين مدرب عالمي ولاعبين على طراز عالٍ قبل المشاركة في البطولة العالمية، خاصة بعد توارد أنباء بشأن رفض 3 مدربين لقيادة النادي العاصمي، وهم يورجن كلوب وأوناي إيمري ولويس إنريكي.