الاتحاد ضد الأخدود | واكتمل السقوط مع الهلال والنصر .. ثنائية الريال وبرشلونة تنهار أمام هدف "من تسديدة واحدة"

الاتحاد يتعثر للمرة الأولى على ملعبه..

كالعادة، عندما تهدر الفرص تستقبل الأهداف، هكذا تعادل الاتحاد مع ضيفه الأخدود بنتيجة (1-1)، على ملعب الإنماء، في مباراة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتقدم حسام عوار بهدف الاتحاد في الدقيقة 39، فيما تمكن باسوجوج من إنقاذ الأخدود بنقطة التعادل في الدقيقة 90+7 من عمر المباراة.

وانضم الاتحاد إلى خيبات أمل الكبار في الجولة الثالثة والعشرين، بعدما خسر الهلال في قمة الأهلي بنتيجة (2-3)، ومني النصر بخسارته الأولى في تاريخه أمام العروبة (1-2).

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن الهلال الوصيف، بينما تمكن القادسية من الارتقاء للمركز الثالث بـ50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر والأهلي، صاحبي المركزين الرابع والخامس.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة الاتحاد والأخدود..