Goal.com
مباشر
Gwangju v Vissel Kobe - AFC Champions League Elite Round Of 16 2nd Leg East RegionGetty Images Sport
محمود خالد

تقارير: الاتحاد الآسيوي يقرر تأجيل مباريات دوري أبطال النخبة لإشعار آخر

بسبب الصراع العسكري..

لا صوت يعلو فوق الأحداث الراهنة، التي استيقظ فيها العالم على أنباء مُقلقة حول تجدد الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي ألقى بظلاله على دول الخليج.

وعلى إثر ذلك، سادت حالة من التساؤلات، حول إمكانية تأجيل منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في انتظار ما يسفر عنه الصراع العسكري الذي يترك آثاره في منطقة الشرق الأوسط.

  • الاتحاد الآسيوي يقرر التأجيل

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأنه تم اتخاذ قرار تأجيل مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في منطقة الغرب، نحو إشعار آخر.

    ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات المحلية، من أجل النظر في إقامة المواجهات في توقيت مناسب.

    وفي حالة استمرار الأحداث السياسية، فإن الاتحاد الآسيوي، قد يتخذ قرارًا بإقامة نظام التجمع في المراحل الإقصائية من دوري أبطال النخبة، بدءًا من دور الـ16، وليس دور الثمانية.

    يذكر أن النظام الجديد للبطولة الآسيوية، يقتضي بأن يقام دور الـ16، بنظام الذهاب والإياب، وتم تحديد روزنامة المرحلة، بأن يقام الذهاب بين 2-4 مارس، والإياب بين 9-11 مارس.

    في المقابل، ذكرت صحيفة "الرياضية"، أن أندية الأهلي والهلال والاتحاد والنصر، الذين يمثلون المملكة في البطولات الآسيوية، لم يتلقوا - حتى اللحظة - خطابات أو إشعارات رسمية تفيد بتأجيل مبارياتهم المقررة الأسبوع الجاري، فيما ذكر داتو ويندرسون، الأمين العام في الاتحاد الآسيوي، بأن الاتحاد يناقش الأوضاع حاليًا، في ظل الأحداث وأزمة إغلاق المجال الجوي وتأجيل العديد من رحلات الطيران في منطقة الخليج، وسيتم إصدار بيان رسمي للكشف عن الموقف النهائي من مواعيد المنافسات القارية.

    • إعلان

  • الكويت يطلب التأجيل رسميًا

    ونشر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، تضمن كتابًا من الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد المحلي، إلى نظيره الآسيوي، للمطالبة بتأجيل جميع المباريات في المنطقة بسبب الظروف الراهنة، حفاظًا على سلامة اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية والطبية.

    ونوّه رئيس الاتحاد الكويتي، بصعوبة مغادرة نادي الكويت إلى عمان، لملاقاة نظيره الشباب، في بطولة دوري التحدي الآسيوي، وكذلك عدم مقدرة نادي القادسية على التدريب بسبب توقف النشاط، فضلًا عن عدم إمكانية قدوم بعثة الريان القطري إلى الكويت لملاقاة القادسية في دوري أبطال الخليج، لظروف إغلاق المجال الجوي في قطر.

  • لبنان تعلق النشاط الكروي

    وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد اللبناني عن تأجيل جميع مبارياته وأنشطته الرياضية، اعتبارًا من اليوم "السبت"، وحتى إشعار آخر، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وحرصًا على السلامة العامة لجميع عناصر اللعبة.

    وكان الصحفي عيسى سعيد، قد ذكر بأن الاتحاد الآسيوي، اجتمع بشكل عاجل، لتحديد مصير جميع المسابقات القارية، التي تشمل دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، دوري أبطال آسيا للسيدات، ودوري التحدي الآسيوي.

  • المزيد من التفاصيل عن الصراع العسكري بين أمريكا وإيران

    الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتصعيد العسكري مع إسرائيل ضد إيران، وقالت تقارير صحفية، إن 7 صواريخ سقطت قرب القصر الرئاسي ومقر المرشد الأعلى في طهران.

    وتم إطلاق بعض الصواريخ الأخرى في مناطق مختلف داخل العاصمة الإيرانية، مما أدى إلى حالة من الفزع والخوف لدى السكان هناك.

    وفي سياق متصل، ردت إيران بضرب القواعد العسكرية الأمريكية ببعض البلدان الخليجية، وتوعدت بالمزيد من العمليات خلال الأيام القليلة القادمة. 

  • مشاركات كبار السعودية في آسيا "إذا لم يحدث أي تأجيل"

    من المقرر أن يلعب الهلال ضد السد يوم الثلاثاء المقبل على أرض الفريق القطري، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.

    وأما الأهلي فيلتقي الدحيل القطري على أرض الأخير يوم 2 مارس الجاري، ويلعب الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع.

    وأخيرًا، يلعب النصر مع نظيره الإماراتي الوصل يوم الأربعاء 4 مارس الجاري في دوري أبطال آسيا 2.

    الجدير بالذكر أن نظام التجمع، المقرر أن يبدأ في دور الـ16، إلا في حالة اتخاذ قرار من الآسيوي بتعديل طارئ لنظام البطولة، سيقام في مدينة جدة، خلال الفترة بين 16-25 إبريل 2026.

    الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا، بنظام النخبة، خلال موسم 2024-2025، بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية.

0