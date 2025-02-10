"رهان تشافي المحروق وضحية أولاد العم في برشلونة!" .. أوناي هيرنانديز قد يكون "جوهرة مغشوشة" يا الاتحاد!

الاتحاد يخطف موهبة كروية من برشلونة؛ ولكن!

"جوهرة برشلونية في الاتحاد!".. هكذا أخذ جمهور عملاق جدة يردد؛ بعد التعاقد مع اللاعب الشاب أوناي هيرنانديز، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2025".

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الاتحاد تعاقد مع أوناي البالغ من العمر 20 سنة، قادمًا من صفوف نادي برشلونة، في صفقة قدرت قيمتها بـ4.5 مليون يورو إلى جانب 500 ألف يورو "متغيرات".

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ووقع اللاعب الذي يجيد في خط الوسط "رقم 8"، إلى جانب صناعة اللعب والجناح الهجومي؛ على عقود تربطه بالعميد لـ3 مواسم ونصف، مع خيار التمديد عامين أخريين.

وتم تسجيل أوناي هيرنانديز كـ"أجنبي تحت السن"، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 2024-2025؛ ليكون الاسم الثاني في هذه الخانة، إلى جانب الظهير الأيسر ماريو ميتاي.

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وبعد تسجيله رسميًا؛ يتبقى الآن أن يظهر اللاعب في مباريات الاتحاد، وأن يقدم أوراق اعتماده إلى الجماهير؛ ليثبت أنه أحد "الجواهر البرشلونية" بالفعل، وليس أحد المخرجات "المغشوشة".

برشلونة.. هذا الكيان الرياضي العملاق؛ مثلما أخرج أساطير كـ"ليونيل ميسي، أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز"، أنجبت مدرسته أيضًا بعض اللاعبين الذين لم يحققوا أي شيء في عالم الساحرة المستديرة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن أن تقرب جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أوناي هيرنانديز، بشكلٍ أكبر..