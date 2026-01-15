N'Golo Kante Al Ittihad FansGetty Image/ Goal AR
الاتحاد اتخذ هذا القرار واللاعب يرد! .. كواليس مفاوضات "حسم مستقبل" نجولو كانتي بعد عرض فنربخشه

مستجدات مهمة من داخل البيت الاتحادي..

لا يزال مستقبل النجم الفرنسي المخضرم نجولو كانتي، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام؛ سواء كانت في المملكة العربية السعودية، أو حول العالم.

كانتي البالغ من العمر 34 سنة، دخل "الفترة الحرة" من عقده مع الاتحاد، في شهر يناير الجاري؛ وسط تأكيدات عالمية على رغبة العملاق التركي فنربخشه، في التعاقد معه.

وبعض التقارير الصادرة من تركيا نفسها، أكدت خلال اليومين الماضيين؛ توصل فنربخشه إلى اتفاق مع النجم الفرنسي المخضرم، لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    الاتحاد يتخذ قرارًا حاسمًا في مستقبل نجولو كانتي

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، أن نادي الاتحاد قرر بشكلٍ نهائي؛ استمرار متوسط ميدانه الفرنسي نجولو كانتي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وعدم بيع "الستة أشهر الأخيرة" في عقده.

    الصحيفة كشفت عن أن قرار الاتحاد؛ يأتي في ظل اعتماد المدير الفني البرتغالي للفريق الأول سيرجيو كونسيساو، على كانتي بشكلٍ كبير.

    ليس هذا فقط.. الصحيفة أكدت أن الإدارة الاتحادية قدّمت عرضًا إلى النجم الفرنسي؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، لمدة موسم رياضي آخر.

    وأشارت إلى أن العرض المقدم، يتضمن تقليل في راتب كانتي أيضًا؛ وذلك ضمن سياسة مجلس الإدارة الجديدة، المتمثّلة في تمديد عقود اللاعبين كبار السن لـ"سنة واحدة مع راتب مخفض".

    نجولو كانتي يرد على عرض الاتحاد.. ولكن!

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، أن النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، غير راضٍ عن العرض المقدم من إدارة النادي؛ والمتمثّل في تمديد عقده لموسم واحد فقط، حتى 30 يونيو 2027.

    وكشفت الصحيفة عن أن كانتي، يريد عقدًا جديدًا من الاتحاد؛ يتضمن تمديد عقده لمدة موسمين أو ثلاثة، على الأقل.

    وشددت على أن العرض التركي، الذي تحصل عليه النجم الفرنسي المخضرم؛ يوفر له هذه الشروط، المتعلقة بمدة العقد.

    وذكرت الصحيفة في نهاية خبرها، أن إدارة الاتحاد تنتظر الرد الحاسم من نجولو كانتي؛ بخصوص العرض المقدم إليه، سواء بالقبول أو الرفض.

    أرقام نجولو كانتي مع نادي الاتحاد

    صفقة انتقال نجولو كانتي البالغ من العمر 34 سنة، إلى صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2023، صاحبها الكثير من التشكيك في البداية؛ بسبب الأحاديث عن إصابات اللاعب المتكررة، في فترته الأخيرة مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

    وعلى الرغم من ذلك.. أثبت كانتي نفسه بقوة مع الاتحاد؛ وذلك من خلال تقديم أفضل المستويات في المباريات المختلفة، ومساعدته الفريق على التتويج بالثنائية المحلية "دوري روشن للمحترفين وكأس الملك" 2024-2025.

    وبالمجمل.. لعب كانتي 101 مباراة رسمية مع العميد الاتحادي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 9 أهداف وصانعًا 10 آخرين.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 14 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها في الهزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

