الفرج والبريك لم يستوعبا درس الهلال: سيناريو ديمبيلي يبشر الأهلي بـ"وعد" محرز .. وجالتييه على درب مانشيني وأليجري!

من الدقيقة 45 حتى الـ90، هكذا حلّت متعة مباراة نيوم والأهلي، التي شهدت انتصار الراقي بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الأهلي حقق الثلاثية عن طريق إيفان توني "ركلة جزاء" ورياض محرز وإنزو ميلوت، في الدقائق 55 و64 و67، فيما واصل نيوم المواجهة بعشرة لاعبين، بعد طرد خليفة الدوسري في الدقيقة 61.

وحقق الراقي الانتصار السابع على التوالي، ليثبت بأنه عازم بقوة على المنافسة من أجل اللقب، حيث حلّ في وصافة ترتيب دوري روشن، برصيد 40 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد نيوم عند 21 نقطة، في المركز العاشر.