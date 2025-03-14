بعد إصابته مؤخرًا .. الأهلي يحدد موعد حسم موقف ميندي ويايسله يُحدد بديل فيجا!

هل يعود ميندي ضد الأخدود؟

يترقب الجهاز الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، قرارًا حاسمًا مساء اليوم الجمعة بشأن إمكانية عودة الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى قائمة الفريق لمواجهة الأخدود، المقررة السبت ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، والتي تحمل شعار "جولة يوم العلم".

ويأتي هذا القرار بعد أن واصل ميندي، الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة الأسبوع الماضي، برنامجه التأهيلي طوال الأيام الماضية، ما أدى إلى غيابه عن لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الريان القطري.

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