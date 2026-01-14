فتح البرازيلي بريكليس شاموسكا؛ المدير الفني للتعاون، النار على التحكيم في دوري روشن السعودي بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن القوانين يتم تغييرها لمصلحة طرف على حساب آخر.
"غيروا القوانين لمصلحة الأهلي وسرقوا المباراة منا" .. شاموسكا ينفجر بعد هزيمة التعاون أمام الراقي
ما القصة؟
التعاون حل ضيفًا على الأهلي اليوم الأربعاء، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وبينما كانت النتيجة تتجه للتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، خطف الراقي الفوز ومن ثم الثلاث نقاط بفضل ضربة جزاء، سددها المهاجم الإنجليزي إيفان توني بنجاح في الدقيقة 14+90 من عمر المباراة.
الكولومبي روجر مارتينيز افتتح التهديف للضيوف أولًا في الدقيقة 1+45 بفضل ضربة جزاء، لكن الظهير زكريا هوساوي نجح في إدراك التعادل للراقي في الدقيقة 62 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 14+90، اقتنص المهاجم الإنجليزي إيفان توني هدف الفوز بفضل ضربة جزاء، تحصل عليها زميله المدافع التركي ميريح ديميرال.
هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 31 ليرتقي لوصافة جدول الترتيب متساويًا في النقاط مع النصر والتعاون، لكن الثنائي الأخير يظل متفوقًا بفارق الأهداف.
جدل حول قرارات الهويش
أدار مواجهة الأهلي والتعاون الليلة، الحكم السعودي محمد الهويش، وقد احتسب ضربتين جزائيتين في المباراة، بواقع واحدة لكل فريق.
لكن في الجزائية الأولى طالب لاعبو سكري القصيم بإشهار الكارت الأصفر الثاني ومن ثم الأحمر في وجه مدافع الأهلي التركي ميريح ديميرال، وهو ما رفضه الهويش نهائيًا، مكتفيًا باحتساب ضربة الجزاء على إثر عرقلة الفرنسي أنجيلو فولجيني.
فيما أشهر الهويش الكارت الأحمر في وجه مدافع الأهلي الآخر البرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقة 83 بعد حصوله على الإنذار الثاني، على إثر تدخل عنيف بقدم مرتفع على وجه لاعب الخصم الكولومبي روجر مارتينيز.
وفي الوقت القاتل من المباراة، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، احتسب الهويش ضربة جزاء لصالح الأهلي نتيجة قدم مرتفعة على صدر لاعب الراقي المدافع التركي ميريح ديميرال، وسط اعتراضات تعاونية كبيرة.
هجوم شاموسكا
كل تلك الأحداث التحكيمية الجدلية في المباراة، فجرت غضب بريكليس شاموسكا؛ المدير الفني لسكري القصيم، متهمًا محمد الهويش وطاقمه التحكيمي بسرقة اللقاء من فريقه.
وقال المدرب البرازيلي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قضيت ثماني سنوات في السعودية (مع الفيصلي، الهلال، الشباب، نيوم والتعاون)، وهذه هي المباراة الثانية التي تُسلب منا أمام أندية الصندوق. أصبحوا يتعاملون مع الأخطاء التحكيمية وكأنها أمر طبيعي!".
وأضاف: "اختراع قوانين جديدة هنا أصبح سهلًا من أجل مصلحة طرف، فكيف لم يُطرد ديميرال ببطاقة صفراء ثانية بعد ضربة الجزاء الأولى؟!".
الفارق بين التعاون وأندية الصندوق
لم يقف شاموسكا عند هذا الحد، بل واصل منددًا بالفوارق المالية الكبيرة بين ناديه وأندية صندوق الاستثمارات الأربعة (الأهلي، الهلال، النصر والاتحاد)..
البرازيلي تابع: "نحن في التعاون لا نمتلك الميزانيات نفسها التي يمتلكها أندية الصندوق، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرتنا التنافسية. الأندية الكبيرة تحضر حكامًا أجانب، ولأننا لا نمتلك الميزانية اللازمة، لا نقدر على إحضار طواقم أجنبية لمبارياتنا، ونتضرر دائمًا من التحكيم المحلي!".