لغز محرز ويايسله في ورطة قبل السوبر .. سيلتيك يحبط رائعة جالينو والأهلي رابع كأس كومو!

ماذا حدث في الودية؟

تجربة ودية اختتمها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في المركز الرابع من كأس كومو، بعد الخسارة أمام سيلتيك الإسكتلندي بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدف لمثله، في الوقت الأصلي من مباراة المركز الثالث.

وأحرز ويندرسون جالينو هدف الأهلي في الدقيقة 23 من صناعة رياض محرز، فيما تمكن أوستن تراستي من إحراز التعادل لسيلتيك بعد أقل من خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

واكتفى الأهلي بالمركز الرابع، بعد خسارة في نصف النهائي أمام كومو الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأتي البطولة الودية، ضمن استعدادات الراقي للموسم الرياضي الجديد "2025-2026".

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