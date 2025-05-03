"القلعة شامخة ويايسله صنع المعجزة، أقيلوا مدرب النصر فورًا" .. أبرز ردود الأفعال على تتويج الأهلي بدوري النخبة الآسيوية

الأهلي يظفر بالأميرة الآسيوية بعد سنوات من الانتظار..

من قلب ملعب الإنماء، أنهى الأهلي عقدته التاريخية، وتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا للنخبة، موسم 2024-25، ليضيف لخزائنه البطولة القارية الأولى في تاريخه، بعد التغلب على عقبة كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي.

الأهلي وضع اسمه في قائمة الشرف السعودية بتاريخ البطولة الآسيوية، بعد الهلال "4 ألقاب" والاتحاد "لقبين"، ليضيف اللقب الآسيوي السابع لخزائن المملكة، ويكتب نهاية رائعة لمشروع سعودي استضاف الأدوار النهائية من دوري النخبة الآسيوية.

وتغلب الأهلي على كاواساكي بثنائية نظيفة حملت توقيع ويندرسون جالينو وفرانك كيسييه، ليضمن مقعدًا في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2029.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ردود الأفعال حول ليلة الأهلي التاريخية، وتنصيبه على عرش أندية آسيا..