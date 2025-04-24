"حقيقة الانسحاب أمام الاتحاد و119 بطولة في كرة القدم" .. الأهلي يحسم ملفات هامة بعد إعلان نتائج التوثيق!

أكثر من سبب وراء لقب الملكي وموقف لجنة التوثيق..

أعلن النادي الأهلي عن أرقام بطولاته في كرة القدم، عقب إعلان فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية، عن نتائج العمل، في ظل توثيق 123 عام من تاريخ اللعبة في المملكة، حيث حدد المركز الإعلامي للنادي، رقم "51" للإشارة إلى عدد بطولاته، تحت عنوان "انتهت الحكاية".

ووجه فيصل زيد، مدير المركز الإعلامي للأهلي، وممثلي النادي في مشروع التوثيق، عمرو فقيه وفهد عيد، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، عدة تصريحات تتعلق بتاريخ الأهلي وبطولاته الكروية، فضلًا عن الرد على بعض الأقاويل بشأن لقب "الملكي" وحقيقة الانسحاب أمام الاتحاد.. وغيرها من الأمور.

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