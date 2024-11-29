"مركز ماكسيمين" يصنع خطورة الأهلي والوحدة .. النحس يلازم كارينيو ورحيل هذا اللاعب سيكون "خطأ لا يغتفر"

الأهلي يفوز على الوحدة في الجولة 12 من دوري روشن..

فرحة جديدة لجماهير الأهلي، في ليلة الفوز الثالث تواليًا في دوري روشن السعودي، على حساب الوحدة بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

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وحقق الأهلي فوزه رقم 43 في تاريخ مواجهاته أمام الوحدة، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 9 نقاط، في المركز السادس عشر، أحد مراكز الهبوط إلى دوري يلو.

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واكتسب الأهلي دفعة معنوية عالية، بعد ضمان تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ما انعكس على طموحات الراقي الذي واصل سلسلة انتصاراته، قبل ملاقاة التعاون، في 7 ديسمبر المُقبل، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الأهلي والوحدة في مباراة الجولة الثانية عشرة من دوري روشن..